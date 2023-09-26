«Быстро решить вопрос оптимизации в новой структуре не получится»

Новый спортивный мегахолдинг TKO Group. Акции группы, объединившей два самых популярных бойцовских промоушена — UFC и WWE, — падали всю первую неделю после размещения на бирже, пишет Forbes. Насколько серьезные проблемы у промоушена, который должен был стать самым успешным в мире спорта, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Frank Franklin II / AP Фото: Frank Franklin II / AP

Новая компания выходила на фондовый рынок с помпой в середине сентября. Ее акции начали торговаться на Нью-Йоркской бирже, и в первый же день торгов капитализация новой структуры превысила $24 млрд.

Казалось бы, вот она — новая золотая жила в мире спорта. Но ценные бумаги TKO Group Holdings подешевели со $106 до $82 за одну акцию. При этом поклонников ни реслинга, ни смешанных единоборств меньше не стало. Так что же случилось?

Причин для падений сразу несколько. Во-первых, появление в единоборствах реслинг-промоушена, который больше напоминает театральное действо, понравилось не всем, и новая компания столкнулась с проблемой продажи рекламы.

Во-вторых, большое бойцовское шоу компании ушло с одного из самых популярных телеканалов Fox. И, наконец, самое главное — при слиянии больших компаний акции на фондовом рынке нередко падают, так как объединяются не только капиталы, но и долги, пояснил экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов:

«Когда одна компания покупает другую, как правило, в этот момент акции начинают снижаться. Это автоматический процесс, потому что поглощается не только, так сказать, некая акционерная стоимость, но и долг в моменте. В случае с UFC это сумма достаточно большая — около $3 млрд».

Но Дейна Уайт, поднявший UFC до нереальных высот, всегда считался гением от бизнеса, и после объединения промоушенов он с места в карьер начал наводить порядок в структуре WWE, которая занимается реслингом, рассказал “Ъ FM” комментатор, эксперт по ММА Александр Садоков:

«Были произведены достаточно масштабные чистки в рядах рестлеров, имеющих контракт с WWE. Взялись серьезно за это болото.

Скажем так, решили, видимо, перетряхнуть все, какой-то новый подход продемонстрировать».

Скорее всего, быстро решить вопрос оптимизации в новой структуре не получится, но финансовый контроль точно сделает свое дело.

Главная проблема TKO Group — это долг, превышающий $3 млрд, который нужно выплатить в 2026 году. При нынешней процентной ставке в 5,5%, которую ФРС упрямо держит, даже обслуживание такого долга становится для новой компании тяжелым бременем.

Но даже при этой ставке перспективы, если верить цифрам, у компании есть, считает Олег Богданов:

«Чистая прибыль — примерно $200 млн в год. И, собственно, проблем не существует, но только при одном условии — если темпы развития компании будут высокими, и выручка, и чистая прибыль станут расти такими же темпами, как в последние три года — на 15-17%. Тогда они спокойно справятся с таким большим долгом».

Правда, не стоит забывать и о конкурентах. Например, сейчас ходят слухи о том, что еще одна компания в мире единоборств — PFL — собирается купить известный промоушен Bellator. Речь идет о сделке в $500 млн.

И Дейна Уайт, который раньше на подобные истории внимания не обращал, сейчас высказался на тему возможного слияния с некоторой истеричностью. Он заявил, что покупать Bellator — одно из наихудших бизнес-решений.

Понять Уайта можно, ведь если на рынке появится еще один монстр смешанных единоборств, то его компания может столкнуться с проблемой посерьезнее долга в $3 млрд.

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