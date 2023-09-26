В Волгоградской области замечен двукратный рост заболеваемости COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области выросла вдвое с начала сентября. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за минувшую неделю зарегистрировано 37 случаев заражения COVID-19; среди заболевших один ребенок.

В первую неделю сентября по данным управления Роспотребнадзора в регионе зафиксировали 16 лабораторно-подтвержденных диагноза.

В период с 18 по 24 сентября на амбулаторном лечении находилось 608 пациентов, трое из которых уже закрыли больничные.

Никита Маркелов

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