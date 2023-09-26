В Саратовской области 20 школ остаются на карантине из-за ОРВИ и гриппа

20 школ Саратовской области остаются закрытыми на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Учебные заведения расположены в Вольском, Ивантеевском, Калининском, Петровском, Самойловском, Федоровском, Екатерининском и Энгельсском районах области, а также в Саратове.

Помимо того, в Озинском и Самойловском районе закрыты два детских сада.

Еще в шести дошкольных учреждениях на карантине остаются семь отдельных групп. 431 класс закрыт в 99 школах региона, которые продолжают работу.

Никита Маркелов

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