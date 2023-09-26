В 2022 году нелегальное пиво заняло до 41% рынка в Ростовской области

В прошлом году доля нелегального рынка пива в Ростовской области составила 41%, рассказал руководитель аналитического направления в Центре развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Станислав Спектор в ходе круглого стола, организованного «Ъ-Юг». В ходе встречи специалисты обсудили усиление контроля нелегальной продукции в регионах Юга.

По словам эксперта, общероссийский показатель доли нелегального рынка пива находится в пределах 16-22%. В южных региона он оценивается в 21%. В ЮФО лидером по объему нелегального рынка является Калмыкия (53%). Ростовская область занимает второе место, на третьем — Севастополь (32%). В Волгоградской и Астраханской областях показатель близок к среднему по стране — 25% и 24% соответственно. В Краснодаре нелегальный рынок составляет только 12%. В Адыгее и Крыму показатель близок к нулю.

«Высока доля нелегального рынка в регионах, где доходы низкие: Тыва, Калмыкия, Ставропольский край. Также высока доля в регионах, где много местных производителей, баров, специализированных магазинов: Москва, Санкт-Петербург и Ростовская область. На легальном рынке в 2022 году было продано всего 12 млн дал пива»,— рассказал Станислав Спектор.

До 80% теневого сектора приходится на разливное пиво. Ранее незаконную продукцию можно было определить по более низкой стоимости, но сегодня оно сравнялось в цене с обычным пивом.

«Продукция стоимостью до 80 руб. за литр попадает в зону риска. При этом продукцию этого ценового сегмента покупает порядка 15% потребителей»,— пояснил Станислав Спектор.

Анастасия Назарова