В Геленджике запустили единую диспетчерскую службу по работе водоснабжения

В Геленджике запустили работу Единой диспетчерской службы «Концессии водоснабжения — Геленджик». Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в Telegram.

Для обеспечения работы службы на 35 скважинах, пяти резервуарах с чистой водой и на одной водонасосной станции установили технологичное оборудование.

«С помощью датчиков диспетчер сможет регулировать давление в системе водоснабжения и равномерно распределять ресурс на разные районы города»,— говорится в сообщении.

Господин Богодистов отметил, что диспетчерам также будет доступна функция перенастройки оборудования. До конца 2024 года в городе установят датчики еще на 46 объектах водоснабжения.

Анастасия Донскова

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