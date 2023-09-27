Балетный звездопад

Парижская опера открыла сезон-2023/24. За балетную часть, состоящую из премьер Николя Поля, Марион Мотан и Си Син, возобновления Season`s Canon Кристал Пайт и исторического дефиле, отвечали артисты и ученики школы. За светский спектакль в золотых декорациях дворца Гарнье — главный меценат вечера Chanel. За ужин под сводами Большого фойе на полсотни гостей — молодые звезды гастрономической сцены Франции Грегори Маршан, Такао Иназава, Нади Самю, Бертран Гребо и Фанни Пайр.

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Балетный гала в Opera Garnier к открытию сезона — традиция для трехвековой истории культурной институции относительно недавняя, но вполне состоявшаяся. Устраивает его меценатская ассоциация AROP (Ассоциация для престижа Парижской оперы) при поддержке верных партнеров последних лет, Rolex и Сhanel, а все сборы от пышного вечера идут в казну театра. AROP появилась в конце 1970-х по инициативе президента Жискара д`Эстена, который замучился содержать Оперу и предложил создать по примеру американских и английских театров частную меценатскую организацию. Нашли банкира и большого меломана Клода Жансена, тот переговорил с друзьями, среди которых был Жером Сейду. Продюсер-миллионер, который ныне более известен как дедушка Леа Сейду, и возглавил затею. Много было этапов в истории этого начинания: и самые щедрые дары самых состоятельных ценителей прекрасного со всего мира, и громкие скандалы. Как-то раз на излете 1980-х баронесса Мари-Элен де Ротшильд созвала своих французских и американских друзей в Opera Garnier на торжественный гала, они надели все лучшее, прибыли во дворец, а там их ждала пренеприятнейшая новость: балетные люди с утра решили забастовать, и спектакль отменили. Занавес.

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В новейшей истории AROP таких казусов не было. Нынешние балетные водят дружбу с марками-меценатами. Выход на центральную лестницу блестящей сборной звезд-этуалей, с ног до головы одетых в Chanel, под аплодисменты гостей ужина заставляет оторваться от еды и деловых разговоров даже самых далеких от моды мужчин во фраках. Здесь остается только посетовать, что у Chanel до сих пор нет мужской линии, потому что влияние этуалей-юношей в современном модном мире сложно переоценить.

Opera Garnier в этот исключительный вечер действительно сияет как во времена Второй империи, когда в театр приходили и себя показать, и на людей посмотреть. Шарль Гарнье, выстроивший лестницу и холл размером с театральный зал, был бы доволен. Помимо артистов смотрели в этом году на ставшую еще стройнее Шарлотту Казираги (любовь к балету передалась ей от матери, монакской принцессы Каролины — покровительницы труппы Монте-Карло), актрис Ребекку Мардер, Ану Жирардо, Эмму Маки, Клеманс Поэзи, министра культуры Риму Абдул-Малак, делившую ложу с главой модного подразделения Chanel Бруно Павловски. Тот прибыл на бал почти что с корабля — сразу после визита британской королевской четы в Le 19M, обиталище шанелевских ремесленников, и в антракте только и разговоров было, что о кутюрном белоснежном пальто королевы Камиллы и красном твидовом пиджаке Брижит Макрон. Спорили, кто краше. Заинтересованные люди причин для споров не находили: дороже увидеть кутюрные вещи на королеве Великобритании и первой леди Франции, которая до сих пор предпочитала дому с улицы Камбон его конкурентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Балет «Множественные особенности» Фото: Chanel Балет «Множественные особенности» Фото: Chanel Балет «Множественные особенности» Фото: Julien Benhamou Балет «Множественные особенности» Фото: Julien Benhamou Следующая фотография 1 / 4 Балет «Множественные особенности» Фото: Chanel Балет «Множественные особенности» Фото: Chanel Балет «Множественные особенности» Фото: Julien Benhamou Балет «Множественные особенности» Фото: Julien Benhamou

Для балетоманов же нет краше спектакля, чем дефиле Парижской оперы на «Марш Троянцев» Берлиоза, которое в последние годы, увы, зарезервировано только для меценатов. Этот великий балетный парад был поставлен в 1946 году по примеру военных парадов на Красной площади и запатентован Сержем Лифарем, хотя первопроходцем был Лео Стаатс, придумавший дефиле 20 годами раньше. Участвуют в нем все мощности школы и труппы: от 8-летних «крысят», делающих первые шаги в профессии, до 41-летних артистов, которым остался сезон до пенсии. В этом году в последний раз 46 метров сцены кошачьим шагом продефилировала этуаль Мириам Улд-Брахам (знающая часть зала взорвалась аплодисментами). Гордо нес себя и один из самых видных красавцев труппы, первый танцовщик Одрик Безар, вкушали момент и предпенсионные «сюжеты» в лице Себастьен Берто и Полин Вердусен. Были этуали, для которых это дефиле было первым в новом статусе. И их худрук балета Хосе Мартинес объявил отдельно: Ханна О`Нил, Марк Моро и Гийом Диоп. Все трое — его назначенцы, все получили свою порцию оваций. Приз зрительских симпатий выиграл Диоп — самый медийный и молодой этуаль-мулат нынешней труппы. Под финал дефиле была заготовлена еще одна красивая традиция Оперы — прощание со сценой. Провожали этуаль Эмили Козетт. По-настоящему звездной балериной она никогда не была, танцевала последние годы совсем мало, но статус есть статус, поэтому случилось прощальное дефиле под звездным дождем.

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Муж Козетт и хореограф Николя Поль посвятил ей заказанное специально для гала сочинение «Множественные особенности» на музыку Андре Капле с костюмами Chanel. Балет поставлен для трех этуалей: Ханны О`Нил, Амалдин Албиссон и Валентин Колозант — и призван показать, как костюм может изменить форму, обусловить движение, изменить позу, отношение, внешность, но ему не под силу поменять личность. Незатейливый балетик забудется и уйдет в запасники, но в нем можно было увидеть заявку худрука Хосе Мартинеса на будущее парижской труппы: пуантовая современная классика — это его вектор, и сочинение Поля — первый шаг в этом направлении. В основной же программе давали женскую тройчатку: два новых балета дебютанток Парижской оперы — «Последний звонок» француженки Марион Мотан и «Горизонт» китаянки Си Син, а также абсолютный хит парижан — возобновленный «The Season`s Canon» Кристал Пайт. Рецензии на них будут опубликованы в рубрике «Культура» газеты «Коммерсантъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артисты балета на финальном поклоне гала к открытию сезона в Opera Garnier

Фото: Julien Benhamou Артисты балета на финальном поклоне гала к открытию сезона в Opera Garnier

Фото: Julien Benhamou

Мария Сидельникова