Гордуме вернут прямые выборы

Челябинская городская дума утвердила законодательную инициативу о ликвидации внутригородских районов как отдельных муниципальных образований. Законопроект, который должен принять региональный парламент, предусматривает возврат к одноуровневой системе местного самоуправления с прямыми выборами депутатов гордумы. Депутаты считают, что эксперимент с двухуровневой формой, действовавшей в Челябинске с 2014 года, оказался неудачным. Эксперты отмечают, что эта система дает возможность стать депутатами политикам без больших ресурсов, но челябинцы этим не воспользовались.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двухуровневая система МСУ действует в Челябинске с 2014 года

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Двухуровневая система МСУ действует в Челябинске с 2014 года

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Депутаты Челябинской городской думы утвердили выдвижение в законодательное собрание области законодательной инициативы об очередном преобразовании органов местного самоуправления (МСУ) с ликвидацией внутригородских районов как самостоятельных муниципальных образований. Решение было принято единогласно на заседании представительного органа 26 сентября.

«Проект закона лишает Челябинск статуса городского округа с внутригородским делением и наделяет статусом городского округа. Как предписывает федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления”, проект устанавливает следующее: срок упразднения внутригородских районов — в течение шести месяцев со дня принятия закона, срок полномочий Челябинской гордумы — пять лет, срок внесения изменений в Устав Челябинска — до 20 июня 2024 года, срок прекращения полномочий администраций и глав внутригородских районов — с 1 октября 2024 года, срок прекращения полномочий советов депутатов — со дня первого заседания Челябинской гордумы следующего созыва»,— рассказал председатель гордумы Андрей Шмидт. По его словам, если законопроект утвердят областные депутаты, процесс преобразования начнется весной 2024 года.

Кроме того, депутаты утвердили поправки, которые предлагается внести в постановление законодательного собрания с перечнем муниципалитетов области, где Челябинск вместо городского округа с внутригородским делением снова станет просто городским округом.

По словам Андрея Шмидта, разработкой законопроекта занималась специальная рабочая группа с участием представителей регионального парламента, правового управления и управления по внутренней политике правительства области, администрации Челябинска, регионального управления юстиции.

Никаких вопросов законопроект у челябинских депутатов не вызвал. Высказался только представитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Дмитрий Григорчик. «Безусловно, поддерживаем инициативу. Вместе с этим мы и наше региональное отделение выступаем за дальнейшие преобразования, позволяющие населению влиять на формирование органов власти с помощью прямого волеизъявления. Поэтому мы и наши коллеги в заксобрании продолжим работу по совершенствованию нормативно-правовой базы, которая, надеемся, отразится в дальнейшем на процедуре выборов главы Челябинска. Мы считаем, что выборы должны быть более демократичными и проводиться тоже напрямую»,— заявил депутат.

Его заявление приняли к сведению.

Реформа местного самоуправления, в результате которой была создана двухуровневая система, произошла в Челябинске в 2014 году. Тогда каждый из семи районов получил статус муниципального образования, там были сформированы собственные советы депутатов, которые делегировали по семь человек в городскую думу. Общее число депутатов в Челябинске увеличилось с 39 до 170.

В июне этого года был запущен процесс по возвращению к одноуровневой системе МСУ. С такой инициативой выступила группа городских депутатов. 12 июля состоялись публичные слушания по этому вопросу, где большинство участников поддержали преобразования. Один из представителей инициативной группы депутатов Дмитрий Алехин объяснял тогда возврат к прежней модели тем, что реформа 2014 года была экспериментом, который себя не оправдал и не достиг поставленной цели. В частности, депутаты должны были стать доступнее для избирателей, но этого не произошло, в том числе из-за того, что не были определены источники финансирования бюджетов внутригородских районов. Передача средств с уровня города в районы только затягивает процесс решения насущных вопросов.

Вице-мэр Челябинска по правовым вопросам Надежда Рыльская на публичных слушаниях указывала на то, что разделение городской власти привело к усложнению бюрократической системы, увеличению административных барьеров для населения, а также увеличению расходов. По ее данным, ежегодный объем трат на содержание органов местного самоуправления увеличился на 240 млн руб.

После ликвидации внутригородских районов как самостоятельных муниципальных образований, администрации с главами и чиновничьим аппаратом вновь станут структурными подразделениями мэрии Челябинска.

Директор аналитического агентства «Монитор», политолог Алексей Ширинкин уверен, что никаких проблем на пути очередной реформы МСУ в Челябинске не возникнет. «Очевидно, решение принято. Сторонников сохранения существующей модели практически не осталось, никто из публичных политиков за это не выступал. У двухуровневой системы, как у любой другой, есть свои плюсы и минусы. Минусы очевидны — это малофункциональные, не очень ресурсные райсоветы, которые не располагали серьезными полномочиями. Из-за системы делегирования существовало отчуждение между избирателями и городской думой. Среди плюсов — это, прежде всего, крайне низкий порог входа, не требующий ни сбора подписей, ни больших денежных средств. Это приводило к тому, что в целом ряде округов побеждали оппозиционеры. В каждом райсовете оказалось всего один-два самочинных выдвиженца, а большая часть, это люди системные. Демократизм, все эти возможности оказались не очень нужны челябинцам»,— говорит Алексей Ширинкин.

Он отметил, что прямые выборы в гордуму повысят ресурсность представительного органа, а также усилят городские элиты. «Возможно, у гордумы появится больший политический вес, но из политики будут удалены люди, у которых нет ресурса или какой-то партийной принадлежности»,— говорит политолог.

Юлия Гарипова