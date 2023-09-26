В Геленджике пресекли незаконные фотосессии с животными
В Геленджике выявили и пресекли незаконную деятельность уличного фотографа, предлагавшего отдыхающим сделать снимки с попугаями и обезьяной. Об этом сообщила пресс-служба Отдела МВД России по Геленджику.
Фото: пресс-служба ОМВД по Геленджику
Нарушителя заметили полицейские во время патрулирования на набережной курорта. Им оказался 35-летний местный житель. При себе у мужчины были два попугая породы Ара и Яванская макака.
В ведомстве отметили, что всех участников фотосессии доставили в отдел полиции, где в отношении бизнесмена составили административный материал.
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