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В Геленджике пресекли незаконные фотосессии с животными

В Геленджике выявили и пресекли незаконную деятельность уличного фотографа, предлагавшего отдыхающим сделать снимки с попугаями и обезьяной. Об этом сообщила пресс-служба Отдела МВД России по Геленджику.

Фото: пресс-служба ОМВД по Геленджику

Фото: пресс-служба ОМВД по Геленджику

Нарушителя заметили полицейские во время патрулирования на набережной курорта. Им оказался 35-летний местный житель. При себе у мужчины были два попугая породы Ара и Яванская макака.

В ведомстве отметили, что всех участников фотосессии доставили в отдел полиции, где в отношении бизнесмена составили административный материал.

Анастасия Донскова

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