Начато проектирование железнодорожной ветки из Крыма в Ростовскую область

Министр экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов сообщил о начале проектирования железной дороги из Крыма в Ростовскую область через Запорожье и ДНР. Об этом пишет ТАСС. По информации главы министерства, ветка пройдет по берегу Азовского моря.

«Она свяжет между собой Мелитопольский узел, Бердянск с выходом на Ростов»,— цитирует господина Гуськова ТАСС.

В июне текущего года замглавы правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко сообщил, что в регионе ведутся предпроектные изыскания для строительства дороги. Реализует проект компания «Железные дороги Новороссии», завершить его планируют в течение нескольких лет.

Анастасия Назарова