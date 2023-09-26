Спрос на иностранные автомобили в Ижевске за лето вырос на 80,4%

В столице Удмуртии в период с июня по август спрос на автомобили иностранных брендов вырос на 80,4% в сравнении с прошлым годом, а количество объявлений по продаже — на 14,9%. Средняя цена иномарки составила 1,89 млн руб., сообщает пресс-служба Авито Авто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Наиболее востребованной моделью в Ижевске оказался автомобиль Geely Coolray, средняя стоимость которого составила 2,71 млн руб. На второй строчке разместился GAC GS8 — 3,8 млн руб., на третьей Haval Jolion (2,5 млн руб.). Завершают рейтинг Chevrolet Cobalt и Haval F7x, стоимость которых составила 1,6 и 2,9 млн руб.