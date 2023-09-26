Племзавод «Пушкинское» готовит выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей

Нижегородское ООО «Племзавод "Пушкинское"» утвердило программу биржевых облигаций серии 001P объемом до 5 млрд руб. включительно, говорится в сообщении компании. По данным «Интерфакса», в рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск биржевых облигаций компании на 375 млн руб.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Племзавод "Пушкинское"» зарегистрировано в Нижегородской области в 2013 году. Основным видом деятельности компании является разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока. Уставный капитал компании составялет 10 тыс.руб. По итогам 2022 года выручка ООО «Племзавод "Пушкинское"» составила почти 924 млн руб., чистая прибыль — 157,5 млн руб. Управляющей компанией «Племзавода "Пушкинское"» является ООО «Гранд-НН Менеджмент», ее генеральным директором — владелец «Гранд-НН» и депутат законодательного собрания Игорь Гордеев.

Андрей Репин