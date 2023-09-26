Экс-зампрокурора Челябинска возглавил надзорное ведомство Каслей

Новым прокурором Каслей назначен бывший заместитель прокурора Челябинска Сергей Иванов. Приказ об этом подписал генпрокурор РФ Игорь Краснов. Об этом сообщают в надзорном ведомстве Челябинской области.

Советник юстиции Сергей Иванов служит в органах прокуратуры более 13 лет. Работал следователем в Челябинской транспортной прокуратуре, следственном отделе СК по Ленинскому району Челябинска, старшим референтом отдела процессуального контроля управления СК при прокуратуре РФ по региону. Являлся заместителем главы надзорного ведомства Копейска. В июне прошлого года получил должность зампрокурора Челябинска.

Также в Челябинской области назначен новый прокурор Коркино. Им стал советник юстиции Владимир Горских, прежде занимавший пост заместителя главы надзорного ведомства Копейска. Стаж службы господина Горских в органах прокуратуры превышает 19 лет.

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