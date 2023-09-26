На Кубани за полгода зарегистрировано почти 4 тысячи новых юрлиц

Количество юридических лиц в Краснодарском крае в течение первых шести месяцев 2023 года увеличилось на 3948. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Краснодарстате. Традиционно выше прочих уровень «бизнес-рождаемости» в торговле (24,3% от всех вновь зарегистрированных юридических лиц) и в строительстве (16,8%).

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«По состоянию на 1 июля 2023 года в территориальном разделе Статистического регистра Краснодарстата учтено 104 799 юридических лиц и филиалов»,— отметили в ведомстве.

Ежегодно, по данным Краснодарстата, в крае регистрируется порядка 7 тыс. организаций, однако не всем из них удается вырасти и укрепить свои позиции на рынке.

За январь—июнь 2023 года в Краснодарском крае зарегистрировалось на 375 организаций больше, чем за аналогичный период прошлого года. Фиксируется преобладание уровня официально ликвидированных юридических лиц над количеством зарегистрированных организаций.

Количество официально ликвидированных организаций за аналогичный период составило 4242 организации, что, по подсчетам Краснодарстата, существенно меньше, чем годом ранее (4929).

Высокий уровень «бизнес-смертности» отмечен в тех же отраслях, где фиксируется высокая «бизнес-рождаемость»,— это торговля (33,0% всех ликвидированных организаций) и строительство (15,6%).

Среди муниципальных образований наибольший коэффициент рождаемости организаций на 1 тыс. организаций отмечен в Анапе и Краснодаре. В некоторых муниципальных образованиях количество официально ликвидированных организаций превысило число вновь созданных (отрицательный коэффициент прироста на 1 тыс. организаций), наиболее значительным это превышение было в Брюховецком, Приморско-Ахтарском и Успенском районах.

Наталья Решетняк