В Краснодаре 60% жителей отказываются от больничных

В Краснодаре 60% жителей не берут больничный в случае заболевания. Об этом говорится в исследовании страховой компании «Росгосстрах».

Каждый третий работающий житель краевого центра предпочитает «отлежаться» пару дней дома (30%), еще 25% опрошенных продолжают ходить на работу в случае болезни. О том, что уходить на больничный невыгодно в финансовом плане, заявили 25% краснодарцев. Еще 16% опрошенных заявили, что их некому заменить на работе в случае болезни.

«Дистанционный режим при болезни распространен чаще всего среди сотрудников финансовой сферы, маркетологов, топ-менеджеров и IT-специалистов»,— говорится в исследовании.

Среди 40% респондентов, практикующих уход на больничный, 25% подключаются к выполнению рабочих задач в случае необходимости.

За минувший год в больничный отпуск один раз ходили 50% респондентов, два раза — 38%. Более пяти дней на больничном проводят 37% работающих краснодарцев.

Анастасия Донскова

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