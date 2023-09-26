Два утерянных склепа обнаружили в Удмуртии на территории Нылгинского погоста

В Удмуртии при прокладе трубопровода на территории Нылгинского погоста обнаружили два склепа, в одном из которых находились молодая девушка и ребенка в возрасте 5-7 лет. Отмечается, что парное захоронение достаточно редкое явление. Об этом сообщает объединение молодежи Удмуртии в группе во «ВКонтакте» «Под куполом небес». При этом захоронение не совпадает с официальным списком лиц, погребенных в ограде Христорождественской церкви.

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Отмечается, что первый склеп относят к концу 19-го века или более позднему времени. Такой вывод позволил сделать погребальный инвентарь. При этом в ходе строительства второго склепа рабочие повредили более ранее захоронение, что свидетельствует о том, что сведения о нем в то время уже были утеряны. «Следовательно, количество могил на территории Нылгинского погоста может быть гораздо большим, нежели предполагалось прежде местными краеведами»,— сказано в сообщении.

В настоящее время находки изучили, сфотографировали и вернули на место. «Погребенные обложены кирпичом и закопаны без изъятия»,— отметили в организации.