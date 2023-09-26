Музей современного искусства PERMM откроется в новом здании в конце октября

Музей современного искусства PERMM откроется в новом здании 28 октября, сообщает «Новый компаньон». По данным издания, в этот день в новом музее откроется одновременно три выставки. Одна из них будет посвящена пермскому музыкальному андеграунду (18+). Еще одна представит коллекцию из запасников музея. На третьей выставке расположится инсталляция «Баньян» (0+). Это масштабная работа художника Дмитрия Булныгина, поднимающая проблему доступности чистой питьевой воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, в январе 2023 года стало известно о переезде музея в здание здании бывшего автосалона Mercedes-Benz по ул. Крисанова, 4. Помещение на бульваре Гагарина, в котором многие годы располагался PERMM, принадлежит пермскому бизнесмену Александру Репину, который теперь ищет покупателя или арендатора. Музей второй раз переносит дату открытия. Ранее предполагалось, что музей откроет свои двери 15 сентября,