В Самаре сменился глава отделения ЦБ РФ

Пост управляющего Отделением Самара Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ занял Алексей Колосков. Он назначен на пост со вторника, 26 сентября. Его предшественница в этой должности, Марина Мясникова, с 18 сентября стала начальником Уральского ГУ Банка России. Об этом сообщает управление кредитной организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Алексей Колосков окончил экономический факультет Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева, работает в Банке России почти 30 лет»,— говорится в сообщении.

Алексей Колосков начал карьеру в должности ведущего экономиста управления информатизации. В структуре кредитной организации он прошел путь до управляющего Отделением — Национальным банком по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.

Георгий Портнов