Карантин по гриппу птиц сняли в Удмуртии с последних двух территорий
В Удмуртии отменили ограничения по высокопатогенному гриппу птиц в Глазове и Глазовском районае. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Бречалов. Документ стал завершением всех вспышек гриппа птиц среди диких чаек, произошедших летом на территории шести муниципальных образований.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
Всего за период карантина на водных объектах погибло около 2,7 тыс. голов диких чаек. В ходе мероприятий по оздоровлению неблагополучных пунктов изъяли больше 27 тыс. домашней птицы, а также более 43 тыс. единиц птицеводческой продукции. Сумма компенсационных выплат собственникам превысила 9,7 млн руб.