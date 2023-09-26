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Карантин по гриппу птиц сняли в Удмуртии с последних двух территорий

В Удмуртии отменили ограничения по высокопатогенному гриппу птиц в Глазове и Глазовском районае. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Бречалов. Документ стал завершением всех вспышек гриппа птиц среди диких чаек, произошедших летом на территории шести муниципальных образований.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Всего за период карантина на водных объектах погибло около 2,7 тыс. голов диких чаек. В ходе мероприятий по оздоровлению неблагополучных пунктов изъяли больше 27 тыс. домашней птицы, а также более 43 тыс. единиц птицеводческой продукции. Сумма компенсационных выплат собственникам превысила 9,7 млн руб.

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