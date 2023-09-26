Карантин по гриппу птиц сняли в Удмуртии с последних двух территорий

В Удмуртии отменили ограничения по высокопатогенному гриппу птиц в Глазове и Глазовском районае. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Бречалов. Документ стал завершением всех вспышек гриппа птиц среди диких чаек, произошедших летом на территории шести муниципальных образований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Всего за период карантина на водных объектах погибло около 2,7 тыс. голов диких чаек. В ходе мероприятий по оздоровлению неблагополучных пунктов изъяли больше 27 тыс. домашней птицы, а также более 43 тыс. единиц птицеводческой продукции. Сумма компенсационных выплат собственникам превысила 9,7 млн руб.