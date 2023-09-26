Бизнес-омбудсмен предложил власти решить проблемы ярославских УК

Уполномоченный по правам предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров направит в правительство области и облдуму перечень проблем управляющих компаний (УК) региона. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного. Кроме того, 20 октября состоится форум власти и бизнеса, посвященный проблемам УК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча с ярославскими УК

Фото: Аппарат уполномоченного по правам предпринимателей в ЯО Встреча с ярославскими УК

Фото: Аппарат уполномоченного по правам предпринимателей в ЯО

25 сентября бизнес-омбудсмен встретился с руководителями УК в штабе общественной поддержки «Единой России». «Как человек, который более 10-лет возглавляет партийные проекты "Управдом" и "Школа грамотного потребителя", могу сказать, что проблемы, которые поднимают УК, не решаются годами. Более того, законодательство меняется, и вопросов становится только больше»,— подчеркнул Альфир Бакиров.

Всего представители отрасли планируют обсудить с органами власти более 20 наиболее острых вопросов: взаимоотношения с фондом капремонта и региональным оператором по вывозу ТКО, сложности при взыскании задолженности за содержание и ремонт жилья, размер штрафов. Острой является проблема отказа жильцов в допуске специалистов в квартиры при техобслуживании газового оборудования, а также в случае аварий на сетях.

«При аварии до момента попадания в помещение мы отключаем весь стояк, а порой и дом. Поиски хозяина квартиры могут составлять от недели до месяца, а в это время остальные жильцы становятся заложниками ситуации»,— сказала директор Управдома Дзержинского района Вера Чернявская.

Как говорят руководители управляющих компаний, большинство этих вопросов требует внесения изменений в законодательство.

Антон Голицын