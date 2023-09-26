Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Тут будут фильмы, эскизы и архивные материалы»

Анна Минакова — о выставке «Rebel: 30 Years of London Fashion»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о проекте, приуроченном к Неделе моды в Лондоне.

Фото: designmuseum.org

Фото: designmuseum.org

В середине сентября в лондонском Design Museum при спонсорской поддержке Alexander McQueen открылась очень интересная выставка «Rebel: 30 Years of London Fashion».

«Выставка, открытие которой приурочено к Неделе моды в Лондоне, — одно из самых масштабных исследований современной культуры моды, когда-либо проводившихся в Великобритании. Она позволяет увидеть, как формируется карьера в сфере моды и какие возможности открывает перед молодыми творческими людьми лондонская модная сцена»,— пишут об экспозиции устроители. И это не просто громкие слова.

Выставка посвящена 30-летию программы развития молодых талантов NEWGEN, которую инициировал British Fashion Council. В 1993 году организация поддержала не кого-нибудь, а молодого дизайнера Ли Маккуина, показав его первую коллекцию Taxi Driver в отеле Ritz.

Этим именем список звезд, старт карьере которых дала поддержка программы развития молодых талантов, только открывается. Ким Джонс, Джонатан Андерсон, Молли Годар и Кристофер Кейн тоже должны быть благодарны BFC.

«На выставке будет представлено около 100 инновационных модных образов из дебютных и ранних коллекций, многие из которых вошли в историю поп-культуры и положили начало мировой дизайнерской карьере»,— рассказывают устроители.

А еще тут будут фильмы, эскизы, никогда раньше не демонстрировавшиеся публике архивные материалы. Посмотреть на все это можно до 11 февраля следующего года.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...