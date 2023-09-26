«Тут будут фильмы, эскизы и архивные материалы»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о проекте, приуроченном к Неделе моды в Лондоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: designmuseum.org Фото: designmuseum.org

В середине сентября в лондонском Design Museum при спонсорской поддержке Alexander McQueen открылась очень интересная выставка «Rebel: 30 Years of London Fashion».

«Выставка, открытие которой приурочено к Неделе моды в Лондоне, — одно из самых масштабных исследований современной культуры моды, когда-либо проводившихся в Великобритании. Она позволяет увидеть, как формируется карьера в сфере моды и какие возможности открывает перед молодыми творческими людьми лондонская модная сцена»,— пишут об экспозиции устроители. И это не просто громкие слова.

Выставка посвящена 30-летию программы развития молодых талантов NEWGEN, которую инициировал British Fashion Council. В 1993 году организация поддержала не кого-нибудь, а молодого дизайнера Ли Маккуина, показав его первую коллекцию Taxi Driver в отеле Ritz.

Этим именем список звезд, старт карьере которых дала поддержка программы развития молодых талантов, только открывается. Ким Джонс, Джонатан Андерсон, Молли Годар и Кристофер Кейн тоже должны быть благодарны BFC.

«На выставке будет представлено около 100 инновационных модных образов из дебютных и ранних коллекций, многие из которых вошли в историю поп-культуры и положили начало мировой дизайнерской карьере»,— рассказывают устроители.

А еще тут будут фильмы, эскизы, никогда раньше не демонстрировавшиеся публике архивные материалы. Посмотреть на все это можно до 11 февраля следующего года.