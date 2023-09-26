В Екатеринбурге двухлетний мальчик в одиночку ушел из детского сада

В Екатеринбурге двухлетний мальчик один ушел из детского сада № 489. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Сейчас ведомство проводит проверку по данному происшествию.

Инцидент произошел 11 сентября. По предварительной информации, ребенок самостоятельно вышел за пределы детского сада спустя незначительное время после ухода мамы. При этом ни воспитатель, ни охранник не смогли проконтролировать нахождение ребенка в учреждении. Впоследствии мальчика обнаружил охранник другого детского сада, который находился по соседству.

Прокуратура в ходе проверки даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних сотрудниками детского сада.

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