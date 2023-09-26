Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о судьбе императрицы и ее родных.

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Вновь отправляемся в Санкт-Петербург, в Царское Село. Именно сюда в позапрошлом веке приехала датская принцесса Дагмар, чтобы стать супругой будущего императора Александра III. На долю этой женщины выпало столько страшных испытаний, что остается лишь удивляться, как их все выдержало ее сердце.

Сначала она потеряла первого своего жениха. На Лазурном берегу практически у нее на руках, произнеся историческое «Стоп машина!», скончался великий князь Николай Александрович. Только поэтому впоследствии она стала женой его брата Александра, императрицей Марией Федоровной и матерью российского царя Николая II. Кстати, до последних своих дней она так до конца и не верила, что Николая расстреляли.

Из России тоже уезжать категорически не хотела. «Никому не ведомо, как сильны мои терзания,— писала она. — Но мне кажется, я поступлю правильно, если останусь здесь и буду держаться до последнего». И только в апреле 1919 года, когда Красная армия уже подходила к Ялте, ее с большим трудом уговорили сесть на английский линкор «Мальборо».

На лондонском вокзале ее приветствовал один из принцев-сыновей короля Георга V с траурной повязкой на руке. Траур он надел по Николаю и его семье. А Мария Федоровна подошла и сорвала черную ткань. Она считала, что Николай и еще один ее сын, великий князь Михаил (его тоже расстреляли), просто не могут с ней связаться. Так же, как не могли этого сделать невестка, пятеро внуков и другие родственники. Она даже запрещала служить по ним панихиды.

Из Англии бывшая российская императрица отправилась на родину, в Данию, где всего месяц не дожила до 81 года. Ее похоронили в Роксильде, в усыпальнице датских королей. В 2006-м останки перевезли в РФ и захоронили в Петропавловском соборе рядом с могилой ее супруга Александра III. Поминки прошли в Российском этнографическом музее, основанном ее сыном Николаем, последним императором России.