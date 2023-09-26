«Инструменты смогут генерировать темы и наброски для роликов»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, какие инструменты на основе искусственного интеллекта собирается внедрить видеосервис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Видеосервис YouTube анонсировал новые инструменты, основанные на искусственном интеллекте. На своем ежегодном мероприятии Made on YouTube платформа представила фичи, которые станут доступны создателям с конца этого года, пишет The Verge. К примеру, новая функция под названием Dream Screen будет генерировать фотографии и даже целые видеоролики, которые авторы смогут использовать в качестве заднего плана.

Сперва контентмейкерам потребуется вводить подсказки — promt’ы, на которые искусственный интеллект будет ориентироваться. Похожим образом будет работать система музыкальных рекомендаций. По текстовому запросу платформа сможет подобрать варианты аудиозаписей, которые можно использовать в роликах.

На следующих этапах развития YouTube креаторы смогут переделывать и редактировать уже существующий контент для генерации нового, сообщили представители платформы. Также анонсированные инструменты смогут распознавать характер контента и с помощью новой функции генерировать в YouTube Studio идеи, темы и наброски для потенциальных роликов.

Для некоторых авторов искусственный интеллект персонализирует предложения. Выборка таких создателей будет основана на текущей популярности. Кроме того, представители видеоплатформы анонсировали функцию дубляжа своих видеороликов на другие языки. Для запуска этого инструмента YouTube в начале текущего года привлек команду Aloud из своего инкубатора Area 120.

Жанр, набирающий популярность внутри платформы и одновременно порождающий необычную форму каннибализма — YouTube Shorts, также будет упрощен в производстве. Для него создали новое приложение YouTube Create.