Ленинградский зоопарк сделал бесплатными билеты для многодетных семей

Ленинградский зоопарк ввел новую льготу: с 1 октября члены многодетных семей смогут пройти в зоопарк бесплатно, сообщили на официальной странице организации «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ

Льгота распространяется на посетителей из всех регионов России. Для подтверждения права на бесплатный проход нужно предъявить оригиналы следующих документов: свидетельство многодетной семьи, паспорта родителей и свидетельства о рождении детей. Мера поддержки распространяется на любые многодетные семьи, в том числе неполные, и любых детей — в том числе усыновленных и находящихся под опекой.

Ранее члены многодетных семей могли пройти в зоопарк бесплатно только по понедельникам.

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