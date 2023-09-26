обновлено 15:57
Ленинградский зоопарк сделал бесплатными билеты для многодетных семей
Ленинградский зоопарк ввел новую льготу: с 1 октября члены многодетных семей смогут пройти в зоопарк бесплатно, сообщили на официальной странице организации «ВКонтакте».
Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ
Льгота распространяется на посетителей из всех регионов России. Для подтверждения права на бесплатный проход нужно предъявить оригиналы следующих документов: свидетельство многодетной семьи, паспорта родителей и свидетельства о рождении детей. Мера поддержки распространяется на любые многодетные семьи, в том числе неполные, и любых детей — в том числе усыновленных и находящихся под опекой.
Ранее члены многодетных семей могли пройти в зоопарк бесплатно только по понедельникам.