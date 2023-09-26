Экологичное топливо для устойчивого будущего

Делегация «Метафракс Групп» представила свой взгляд на перспективы развития метанольной отрасли на XVIII международной конференции «Метанол», которая проходила 14–15 сентября в Санкт-Петербурге. По словам представителей холдинга, будущее этой отрасли – в развитии направления применения метанола в качестве топлива на судах, железнодорожном транспорте и в теплоэнергетике.

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«Метафракс Групп» на конференции представляли: директор по стратегии и инвестициям Левон Гарслян, старший аналитик департамента стратегии и развития Татьяна Артюшкова, главный специалист-эксперт ВЭД АО «Метафракс Кемикалс» Иван Михайлов, а также представители компании «Метафракс Трейдинг» – начальник отдела маркетинга Ирина Хасанова и руководитель коммерческого отдела Юрий Быстрых.

Обсуждение новых путей развития метанольной отрасли было задано повесткой конференции. Участники рынка обсуждали последствия спада экспортных поставок российского метанола, ориентированных на Запад, переориентирование отгрузок на азиатское направление. Однако, по словам представителей холдинга «Метафракс Групп», на сегодняшний момент усиливается потребность в развитии новых рынков реализации метанола, например – как более экологичной альтернативы классическому топливу для крупнотоннажного транспорта и теплоэнергетики.

– Текущие рынки потребления метанола в России и сокращающиеся из-за санкций объемы экспорта не обеспечивают на 100% загрузку ключевых производителей, – отметил одну из причин таких выводов Левон Гарслян в ходе выступления. – Сегодня промышленное использование метанола ограничено классическими отраслями применения, его роль в качестве альтернативного топлива недооценена. «Метафракс» видит большой потенциал применения метанола в качестве судового, автомобильного, железнодорожного топлива, а также топлива для энергетики.

Внедрение метанола в качестве топлива, по словам Левона Гарсляна, должно повлиять не только на производителей метанола:

– Развитие альтернативной энергетики – долгосрочная история, поэтому по прочим направлениям использования метанола работу необходимо начинать уже сейчас.

Представители холдинга в ходе выступления отметили готовность «Метафракс Групп» выступить модератором и организатором рабочих групп для продвижения метанола как судового топлива в России. Группа компаний готова обеспечить техническую поддержку соответствующих тестовых испытаний.

АО "Метафракс Кемикалс"