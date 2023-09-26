Владимир Сысоев назначен полпредом председателя ЛДПР в УрФО

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назначил депутата Тюменской областной думы Владимира Сысоева полномочным представителем председателя партии в Уральском федеральном округе (УрФО). Об этом сообщили в пресс-службе тюменского отделения ЛДПР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: duma.gov.ru Фото: duma.gov.ru

Владимир Сысоев будет контролировать деятельность региональных отделений ЛДПР в УрФО и организовывать их взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления.

Господин Сысоев работал в администрации ХМАО с 1999 года: был главным специалистом комитета по экономической политике, помощником первого заместителя правительства Югры. В 2004 — 2006 годах он занимал пост директора департамента стратегического развития Тюменской области. Господин Сысоев избирался депутатом думы ХМАО (пятого созыва) и Тюменской областной думы (четвертого и пятого созывов). В 2015 году он получил вакантный мандат члена фракции ЛДПР в Государственной думе РФ шестого созыва. В 2016 году Владимир Сысоев был избран депутатом Госдумы седьмого созыва. В 2019 — 2021 годах господин Сысоев занимал пост заместителя губернатора Тюменской области. В 2021 году он был избран депутатом Тюменской областной думы седьмого созыва, в которой возглавил депутатскую фракцию ЛДПР.

Василий Алексеев

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