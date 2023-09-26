Пытавшийся уберечь имущество от племянника житель Ижевска лишился 2,5 млн рублей

В столице Удмуртии в полицию обратился 65-летний местный житель, у которого со счета похитили 2,5 млн руб. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, деньги похитили под предлогом защиты от незаконной транзакции.

По данным полиции, пожилому мужчине позвонил «сотрудник» правоохранительных органов и сообщил, что племянник пытается переоформить все средства и недвижимость пенсионера на свое имя. При себе он якобы имеет доверенность. Однако мужчина пояснил, что племянника с названными данными у него нет. В ответ сотрудник сообщил, что к пенсионеру домой приедет курьер и привезет копию доверенности.

Ознакомившись с документами, мужчина поверил всему сказанному и поехал в банк, где снял средства и перевел на «безопасный счет» для предотвращения незаконной транзакции.



По факту мошенничества возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к преступлению.