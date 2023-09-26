Квадратный метр в новостройках Челябинска подорожал на 16,9%

В сентябре средняя цена квадратного метра нового жилья в Челябинске составила 100,8 тыс. руб. Это на 16,9% больше, чем в январе, сообщается в исследовании портала недвижимости «Мир квартир».

Средняя цена лота в новостройках Челябинска по сравнению с началом года увеличилась на 16,6% и достигла 5,55 млн руб. За третий квартал новые квартиры подорожали на 12,2%.

Среди 70 крупных городов РФ ощутимее всего средняя цена квадратного метра на первичном рынке с начала года выросла в Махачкале (+32,1%), Магнитогорске (+25,5%), Иванове (+21,1%), Мурманске (+20,5%) и Нижнем Тагиле (+19,7%). Ее снижение отмечено в Калининграде (–1,5%) и Якутске (–0,7%).

«Цены на новостройки вновь начали расти, хотя и не радикально. Во-первых, тут сказались последствия государственных инвестиций в экономику — так называемого бюджетного импульса. Вторая причина — рост курса доллара к рублю: это побудило сделать покупки тех, кто хранил сбережения в долларах»,— комментирует гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

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