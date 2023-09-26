ВТБ увеличивает финансирование ЖК «Город Оружейников» в Ижевске

ВТБ открыл КОМОССТРОЙ® кредитную линию на сумму более 1,7 млрд руб. на срок до 4 лет для строительства нового этапа ЖК «Город Оружейников» в Ижевске. Общий объем финансирования проекта банком превысил 6,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Девелопер направил заемные средства на строительство седьмого этапа жилого комплекса. В его состав войдет четыре новых дома на 673 квартиры жилой площадью 28 тыс. кв. м. Сдача объектов в эксплуатацию запланирована в 2025 году.

ЖК «Город Оружейников» предполагает возведение на участке более 28 га 38 домов на пять тысяч квартир, а также строительство школы, детских садов и магазинов, автопарковок и других объектов инфраструктуры, рекреационные и спортивные зоны.

«За последние три года при поддержке ВТБ в микрорайоне «Город оружейников» завершены работы по возведению инженерных сетей и запущены в эксплуатацию 12 домов. Общий объем финансирования проекта на сегодня превысил 6,8 млрд рублей. Для нас важно оказывать поддержку этому знаковому для Удмуртии проекту. Очередной этап строительства позволит улучшить свои жилищные условия более 650 семьям региона»,— отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ.

«На сегодняшний день группа занимает больше трети объема жилой стройки в Удмуртии. Многие из наших объектов были успешно реализованы при финансовой поддержке ВТБ, и мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с банком. Уверен, что опыт ВТБ в финансировании строительства крупных объектов жилой недвижимости позволит нам в запланированные сроки сдать в эксплуатацию новую очередь ЖК»,— прокомментировал Виталий Девяткин, генеральный директор ООО «КОМОССТРОЙ ХОЛДИНГ».

ВТБ финансирует строительство ЖК «Город Оружейников» и другие проекты КОМОССТРОЙ® в рамках реализации соглашения о сотрудничестве по развитию строительного комплекса Удмуртии, заключенного с девелопером в 2019 году на Российском инвестиционном форуме.