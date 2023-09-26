ГК ТОЧНО строит в Крыму жилой комплекс премиум-класса

Федеральный девелопер ГК ТОЧНО (основатель и генеральный директор Николай Амосов) продолжает активное строительство южной резиденции «Роялта» в Крыму.



Сумма инвестиций в проект составит 4 млрд 30 млн рублей.

Премиальный жилой комплекс расположится в центральной части Ялты, где в пешей доступности — набережная, рестораны и кафе, школа и детские сады, поликлиники и больницы, банк, рынок и даже яхт-клуб.

Комплекс спроектирован совместно с московским архитектурным бюро «Остоженка» в концепции закрытого клуба, которая дает его резидентам безопасность, уединение и покой.

Всего в «Роялте» будет семь корпусов 2–9 этажей, 280 квартир: одно-, двух- и трехкомнатные, двухэтажные и трехуровневые. ГК ТОЧНО предлагает 17 видов планировочных решений, и независимо от площади, количества комнат и этажности каждая из квартир располагает собственной террасой площадью от 9 кв. м и полным набором сервисов отельного уровня. Также в проекте каждой квартиры предусмотрены просторные ванные комнаты с панорамными окнами в пол.

В «Роялте» особенный ландшафт — двор состоит из нескольких террас, которые каскадом спускаются в сторону набережной. На четырех уровнях разместятся жилые корпуса разной этажности с премиальными резиденциями и пентхаусами, а также трехуровневые квартиры с подземным этажом. Также здесь предусмотрен двор с авторским озеленением, панорамный инфинити-бассейн с прозрачной внешней стеной, игровые площадки и воркаут-зона.

В южной резиденции запланированы стильные общественные пространства с ресторанами и барами премиум-класса. Для истинных ценителей — собственный винный погреб.

Автомобильная стоянка расположена под землей и позволяет сохранить двор свободным от машин. Всего в подземном паркинге 453 машино-места, плюс гостевая парковка на 118 машино-мест. Еще одна удобная и необходимая опция — кладовые, в резиденции их 237.

«Роялта» бережно вписывается в существующую экосистему района, не нарушив стилистическую и функциональную гармонию окружающего пространства.

Во время пляжного сезона все строительные работы в Крыму ставятся на паузу. Сейчас на месте будущего жилого комплекса снова работает техника.

«ТОЧНО — не просто девелопер, мы перешли в статус инвестиционной компании. Будем развивать новые территории, в том числе в Крыму. Это перспективное направление, которое всегда было одним из самых популярных в нашей стране. Уверен, спрос на жилье здесь будет только расти»,— прокомментировал генеральный директор ГК ТОЧНО Николай Амосов.

Уже сейчас южную резиденцию называют дворцом XXI века. Проект «Роялта» был высоко оценен не только будущими резидентами, но и экспертами строительной отрасли. Во всероссийской премии Urban Awards элитный жилой комплекс завоевал победу в номинации «Лучшая курортная недвижимость премиум-класса», а в CRIMEA URBAN AWARDS 2023 — «Премия Застройщик Крыма 2023» резиденция забрала сразу две награды: «Лучший комплекс апартаментов премиум-класса» и «Лучший жилой комплекс у моря».

Несмотря на то, что строительство резиденции только началось, по данным ГК ТОЧНО, здесь уже продано 10% квартир.

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