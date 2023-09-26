Волгоградцев просят не паниковать при виде вооруженных силовиков на улицах

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Волгограде проходят специальные тактические учения по пресечению терактов на объектах транспортной инфраструктуры, сообщили в Антитеррористической комиссии Волгоградской области. Спецслужбы отработают алгоритмы действий при возможном нападении вооруженных людей на транспортные объекты. В городе также возможны ограничения движения транспорта.

В сообщении подчеркивается, что мероприятие плановое, входит в график антитеррористических учений на 2023 год, утвержденный председателем Национальной антитеррористической комиссии.

Горожан просят «отнестись с пониманием к возможным временным ограничениям передвижения», связанным с выполнением заданий учений, а также к появлению на улицах сотрудников силовых структур с оружием и спецтехникой. Волгоградцам следует «не поддаваться панике и не верить всевозможным слухам», напоминают в оперштабе.

Рустам Гайфуллин, Волгоград