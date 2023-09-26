Сеть клиник Lahta Clinic открыла в Петербурге первую стоматологию

Петербургская сеть многопрофильных медицинских центров Lahta Clinic открыла в городе первую стоматологию Lahta Dental, рассказали РБК Петербург в пресс-службе компании.

Клиника начала работать летом в пилотном режиме в Ковенском переулке. В стоматологии площадью 400 кв. м разместились шесть стоматологических кабинетов и операционная с палатой. В перечне услуг: детская стоматология и ортодонтия, эстетическая стоматология, цифровая стоматология, апикальная и ЛОР-хирургия.

Стоматологическая клиника рассчитана на прием до 100 пациентов в день. По словам главврача Lahta Dental Наталии Кондратьевой, в создание клиники вложили более 1,5 млн евро, но инвестиционная фаза еще не завершена. В свою очередь, управляющий партнер Lahta Clinic Александр Изак рассказал, что решение выйти в новую нишу в Петербурге было принято после запуска стоматологии в Москве.

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