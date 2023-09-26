В Югре появится второй теплоход-поликлиника

На промышленно-торговом комплексе «Щурово» в Коломне (Московская область) 5 октября начнется строительство нового медицинского теплохода для Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Как сообщила губернатор Наталья Комарова в своем Telegram-канале, он станет вторым в округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Натальи Комаровой Фото: Telegram-канал Натальи Комаровой

По словам Натальи Комаровой, плавучая поликлиника будет построена с учетом всех санитарных норм и требований. Все внутрикорабельное пространство будет возводиться для эффективной работы врачей и пребывания пациентов.

«Запланировано размещение для приема специалистами не менее 25 кабинетов; мобильной бригады в составе 10 членов экипажа и 26 медицинских работников; обязательное соответствие требованиям доступности для маломобильных групп населения»,— рассказала госпожа Комарова.

Единственное в стране подобное судно работает с 1993 года на территории ХМАО. На нем специалисты оказывают первичную и специализированную медицинскую помощь. Ежегодно на теплоходе «Николай Пирогов» получают помощь около 8,5 тыс. человек. Жители округа, по словам губернатора Комаровой, могут поучаствовать в выборе названия для новой плавучей поликлиники. Сделать это можно на портале «Открытый регион Югра».

Полина Хабарова

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