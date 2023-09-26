В трамваях Казани повышают пересадочный тариф до 35 рублей за поездку

Казанское МУП «Метроэлектротранс» повышает с 1 октября 2023 года стоимость поездки на трамвае с неограниченным числом пересадок в течение часа по тарифу «Трамвай 60 минут» с 31 до 35 руб.

Об этом сообщило предприятие в своем Telegram-канале.

Поездка, как и ранее, оплачивается транспортной картой. Пересадочный тариф необходимо выбрать при ее пополнении, поясняет перевозчик. При этом он предоставляет пассажиру возможность воспользоваться «фиксированным ресурсом» на 10 поездок с пересадками за 350 руб.

Тариф «Трамвай 60 минут» был введен 2 июля 2022 года, его стоимость составляет 31 руб. за поездку с пересадками в течение часа.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"