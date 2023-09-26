Нижегородская мэрия ищет 2 млрд рублей на погашение бюджетного дефицита

Администрация Нижнего Новгорода объявила четыре конкурса на привлечение кредитных линий на общую сумму 2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным портала госзакупок, начальная цена каждого из четырех контрактов на 500 млн руб. составит 70 млн рублей.

Заемщиком выступает городской департамент финансов Привлеченные средства мэрия планирует направить на погашение дефицита городского бюджета и действующих долговых обязательств.

Городская дума Нижнего Новгорода 27 сентября рассмотрит очередные поправки в бюджет на текущий год. После внесения правок доходы бюджета предлагается увеличить на 1,5 млрд руб. до 60,5 млрд руб. Расходы бюджет также вырастут на 1,5 млрд руб до 63,9 млн руб. Дефицит бюджета составит 3,47 млрд руб.

Андрей Репин