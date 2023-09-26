20 лет доверия и поддержки

В сентябре исполняется 20 лет «Благотворительному фонду Чижова». Такой солидный возраст для любой организации, и тем более для НКО, - показатель стабильности и эффективности. А еще это свыше 7100 человек, получивших поддержку в критически сложный момент жизни, и более 300 акций, направленных на помощь людям и мероприятий, продвигающих культуру благотворительности, в которых приняли участие несколько тысяч человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

Как отмечают в Фонде, его работа изначально выстроена таким образом, чтобы не делить беды на большие и малые: каждый, кто попал в критическую ситуацию и оказался не в силах справиться с ней самостоятельно, нуждается в поддержке.

«Для меня как для человека, воспитанного в системе православных ценностей, помощь нуждающимся – неотъемлемая часть жизни и профессиональной деятельности. Мне по-человечески не комфортно, когда рядом страдают люди. Не могу быть равнодушным, – подчеркивает основатель Фонда, депутат Государственной Думы Сергей Чижов. – Если говорить о системной благотворительности, на момент создания Фонда во всём российском обществе наблюдался кризис ценностей. Такие понятия, как милосердие, сострадание, взаимовыручка, практически исчезли из общественного сознания. В то же время большое количество людей нуждалось в помощи. Многие обращения удавалось решать в рамках моих депутатских полномочий. Большой вклад в стабилизацию социального самочувствия в Воронежской области вносила и продолжает успешно это делать Ассоциация. Но тогда требовалось больше, чем частные проекты. Была необходимость в системных решениях, способных объединить общество. Одним из них стало создание Фонд»

Фонд помогает взрослым и детям преодолевать тяжелые болезни, улучшает качество жизни инвалидов и одиноких пожилых людей, заботится о многодетных и малообеспеченных семьях, приходит на выручку погорельцам, поддерживает воспитанников детских домов и приютов, пациентов больниц и хосписов.

«После пожара я осталась одна с двумя детьми, куда бы не обращалась за поддержкой, везде получала отказ Подруга рассказала мне про Фонд Чижова, хотя я уже не особо верила, что мне где-то помогут. Но вскоре мне позвонили, – вспоминает подопечная «Благотворительного фонда Чижова» Наталия Лунина. – Была развернута целая акция по сбору денежных средств на покупку жилья. Сначала было трудно поверить, что нам помогут, но Фонд сделал все, чтобы я и мои дети снова обрели дом. Фонд дал нам веру в то, что мы не останемся один на один с нашей бедой, и сейчас у нас есть крыша над головой!

При этом один из главных принципов Фонда: помогать в тех ситуациях и вопросах, которые на данный момент не охвачены мерами государственной поддержки в должной мере.

«Я неоднократно обращалась за помощью в Фонд. У меня 14 деток, раньше пенсии и пособий на все хватало, но в семью пришла беда – дочь Наташа заболела онкологией и деньги стали уходить на поездки по больницам, – рассказывает еще одна подопечная Фонда Светлана Платон. – Фонд Чижова откликнулся на мой крик о помощи и моей девочке проезд и ряд анализов в московской клинике, где она проходила лечение. Вместе с этим мы обращались за помощью в сборе детей к школе. Родителям известно, что на это уходит очень много средств, а у нас – 5 школьников».

В преддверие начала учебного года Фонд ежегодно проводит акцию «Портфель знаний», задача которой помочь нуждающимся семьям подготовить детей к школе. В этом году новые рюкзаки и индивидуальные канцелярские наборы, собранные с учетом потребностей каждого ребенка, получили 320 ребят.

Фото: «Благотворительный фонд Чижова»

Еще одна традиционная ежегодная акция – «Время рождественских чудес»: Фонд вместе с неравнодушными воронежцами помогает родителям исполнить мечты детей. В этом году удалось охватить более 300 мальчишек и девчонок. Обстоятельства, из-за которых родители не могут этого сделать, бывают самые разные – пожар, уничтоживший все имущество, тяжелая болезнь, на борьбу с которой брошены все силы, потеря кормильца. Однако дети всегда остаются детьми, они продолжают мечтать. Сохранить их веру в чудо – значит помощь не упасть духом в трудной жизненной ситуации и преодолеть испытания.

С началом проведения специальной военной операции круг подопечных Фонда пополнили семьи участников боевых действий и вынужденные переселенцы из Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонщины и Запорожья, проживающие в пунктах временного размещения.

Фото: «Благотворительный фонд Чижова»

При поддержке Фонда президентских грантов был реализован проект по социокультурной адаптации детей из новых регионов. Грант присужден по итогам специального конкурса для некоммерческих организаций, участвующих в развитии гражданского общества, который проводился в конце прошлого года. Всего из 10,5 тысяч проектов со всей России поддержки были удостоены менее двух тысяч – самые актуальные, полезные и продуманные.

Эта победа свидетельствует не только об общественной значимости его инициативы, но и о высокой степени доверия к некоммерческой организации, в том числе – на федеральном уровне.

Использование средств президентского гранта предполагает абсолютную прозрачность деятельности НКО и подотчетность обществу. За все время реализации проекта более 300 детей, проживающих в воронежских пунктах временного размещения, приняли участие в образовательных мастер-классах и экскурсиях, посетили представления и спектакли, побывали в местах боевой славы и лучше узнали историю Воронежской области. Главная задача разработанной программы – помочь ребятам быстрее освоиться на новом месте, обрести друзей, влиться в учебный процесс и культурную жизнь города.

«Наша семья прибыла в Воронеж из ЛНР после объявления эвакуации. Благодаря Фонду Чижова мы не чувствуем себя забытыми, обделенными, он не раз организовывал интересные мероприятия для наших детей. – комментирует подопечная Фонда Юлия Рубанникова. – При поддержке Фонда они посетили с экскурсией колокололитейный завод и места воинской славы, побывали в зоопарке, музеях и ведущих театрах города, приняли участие в образовательных мастер-классах. К новогодним праздникам Фонд Чижова приготовил для них новогоднее чудо – отправил в Нелжу, в резиденцию Деда Мороза, а к новому учебному году – предоставил рюкзаки и школьные принадлежности. Это очень большая помощь для всех нас!»

Принципы работы Альтруизм. 100% пожертвований переводятся подопечным. Благодаря участию Сергея Чижова Фонд не использует право оставлять часть сборов на организационные нужды. Оплата труда сотрудников, аренда помещений, реклама и продвижение акций – личная забота основателя. Ответственность. Благотворительные сборы Фонд запускает после подтверждения подлинности истории нуждающегося. Помогая, благотворитель может быть уверен в том, что отклик в его сердце нашла реальная история. Объективность. В работе с обращениями исключен субъективный подход. Решения об оказании помощи, ее видах и объемах принимает Попечительский совет, который объединяет лидеров общественного мнения: ведущих специалистов в области здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, представителей бизнес-сообщества и духовенства. Сумма их знаний, профессионального и жизненного опыта позволяет находить оптимальные форматы оказания помощи нуждающимся. Прозрачность деятельности. Все отчеты о работе, в том числе финансовые, Фонд регулярно размещает на своем сайте, в социальных сетях и в СМИ. Каждый благотворитель может проследить дальнейший путь своего перевода. Принимаются любые суммы пожертвований. Не бывает незначительных пожертвований, каждый вклад – решающий! Большое добро строится из малых дел! Участие в благотворительности определяется не финансовыми возможностями, а искренним стремлением прийти на помощь человеку в беде.

Помогая другим, мы помогаем себе!

В наших силах создать мир, в котором будут исключены ситуации, когда человек остается один на один со своим горем. Имеет значение каждый посильный взнос! Чтобы помочь, воспользуйтесь наиболее удобным способом!