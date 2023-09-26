Бастрыкин повторно запросил доклад по смерти ветерана войны в Сочи от инъекции

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства обращение жительницы Сочи, которая не согласна с результатами установления обстоятельств смерти ее отца — ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает информационный центр СК России.

90-летний мужчина скончался в 2016 году. По мнению женщины, это произошло из-за врачебной ошибки. Она сообщила, что бригада скорой помощи ввела ветерану препарат, который противопоказан ослабленному пожилому человеку. После инъекции мужчина умер. Его дочь возмущена тем, что никого так и не привлекли к уголовной ответственности.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить повторный доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Георгий Ефименко

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