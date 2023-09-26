Экс-министр сельского хозяйства Ульяновской области Александр Чепухин сложил полномочия депутата заксобрания

Бывший министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Александр Чепухин сложил полномочия депутата регионального законодательного собрания. Он был избран в новый созыв областного парламента по спискам «Единой России».

Ранее в отношении Александра Чепухина было возбуждено уголовное дело по факту незаконного оформления разрешений на вырубку особо защищенных участков леса на посту главы регионального министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов. Дело было прекращенно в связи с истечением срока давности.

Прокуратура региона потребовала через суды компенсации ущерба, нанесенного лесному хозяйству. Александр Чепухин в октябре минувшего года добровольно возместил 35 млн руб. ущерба.

Евгений Чернов