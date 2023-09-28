Санкции задали темп

Российские промышленники, которые до 2022 года не слишком торопились внедрять передовые цифровые решения, опередили мировые темпы цифровизации, увеличив затраты на высокие технологии до 30% против глобальных 20%. На петербургскую промышленность пришлось 10–12% от общероссийского объема этих инвестиций. Впрочем, рост вложений в эту сферу обусловлен не столько желанием создать «предприятия будущего», сколько необходимостью перехода на отечественные цифровые технологии из-за ухода западных вендоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Промышленный сектор в целом несколько отстает в части цифровизации от других секторов, например, от ритейла, телекома и банковского сектора

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Промышленный сектор в целом несколько отстает в части цифровизации от других секторов, например, от ритейла, телекома и банковского сектора

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Крупные промышленные предприятия в России с прошлого года действительно начали «бодрую поездку» по рельсам цифровизации. Эксперты предположили, что минувший год с его санкционным штормом подтолкнул отечественную промышленность перейти от «лоскутной автоматизации» к полноценному переходу на «умные» технологии в рамках «Индустрии 4.0» (то есть четвертой промышленной революции, предполагающей массовое внедрение кибертехнологий в производства и бытовую сферу).

По данным аналитики Cdo2day (ресурс АНО «Цифровая экономика», проект Минцифры), в относительно спокойном 2021 году предприятия добывающей и обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и ТЭК инвестировали в цифровое оснащение предприятий около 478,9 млрд рублей (тогда обрабатывающая промышленность потратила на цифровое перевооружение до трети выручки).

В 2022 году, по оценкам собеседников BG из НИУ ВШЭ, суммарный объем расходов промпредприятий на «цифру» вырос еще на 30%, примерно до 600 млрд рублей. Тенденция роста сохранилась и в 2023 году.

«Темпы цифровизации во многом зависят от взглядов топ-менеджмента. Если руководители понимают важность использования передовых технологий в бизнесе и производстве, то компания может увеличить эффективность процессов, за счет чего могут вырасти и темпы производства»,— рассуждает эксперт по кибербезопасности Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко.

«Промышленный сектор в целом несколько отстает в части цифровизации от других секторов, например, от ритейла, телекома и банковского сектора. Поэтому мы прогнозируем рост выше рынка»,— делится генеральный директор компании «Ланит-Терком» (входит в группу «Ланит») Вадим Сабашный.

Впрочем, несмотря на рост инвестиций «в цифру» со стороны самих компаний, на госуровне расходы на «Цифровую экономику» сократили. В этом году проекты нацпрограммы урезали более чем на 35%, до 129,3 млрд рублей. Сокращения коснулись развития высокотехнологичного производства, разработки цифровых платформ и ПО, а также искусственного интеллекта. Однако, понимая риски киберугроз, в 2023 году расходы на нацпроект «Информационная безопасность» не уменьшили, а увеличили более чем на 7%, до 7,9 млрд рублей.

«Умные» решения на конвейер

Промышленники формируют запрос на широкий спектр цифровых решений. Среди них робототехника и автоматизация, в частности, создание автоматизированных рабочих мест на отечественных решениях (это особенно востребовано после ухода лидера сегмента — немецкой компании SAP); промышленный интернет вещей (IoT); искусственный интеллект (AI) — например, машинное зрение для контроля качества продукции и технологических процессов; машинное обучение (ML) и предиктивная аналитика для оптимизации регламентов обслуживания оборудования. Владимир Дащенко также вспоминает и цифровые двойники: по его словам, они активно применяются в энергетике, позволяя моделировать разные сценарии на виртуальном оборудовании без ущерба реальному производству. Внедряют промышленники также облачные технологии (ОТ) и блокчейн.

«Актуальным стал запрос на обслуживание систем ушедших вендоров, а в 2023 году пошла тенденция на модернизацию уже внедренных решений или на их бесшовную замену на новые системы»,— комментирует господин Сабашный. По его словам, внедрение цифровых технологий, как правило, проводится совместно с интегратором или вендором. «IT-директора промышленных компаний не готовы выпускать знания наружу и хотят максимально глубоко погрузиться в специфику сопровождения цифровых решений. Вероятно, это последствия уроков, вынесенных после ухода зарубежных вендоров, которые оставили предприятия один на один с системами»,— предположил эксперт.

«Приоритетное место в ИКТ-инфраструктуре российской промышленности занимают проекты, обеспечивающие кибербезопасность и бесперебойность работы механизма на основе отечественных решений»,— отмечает старший преподаватель юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Кырлан Марчел. О том, что особое значение для предприятий приобретает защита ОТ-сегмента от кибератак, говорит и господин Дащенко.

Задавать тренды

Эксперты BG в целом высоко оценили темпы цифровизации петербургской промышленности. Так, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, руководитель департамента бизнес-информатики Евгений Зараменских называет Петербург одним из флагманов цифровизации в России. «Северная столица задает тренды развития в масштабах национальной экономики»,— говорит он, ссылаясь на результаты индекса цифровизации «IQ городов», по которому в 2022 году Петербург вошел в тройку лидеров среди городов-миллионников. «Промышленность Петербурга не отстает в вопросах цифровизации от городской среды»,— уверен профессор Зараменских. По его оценкам, в минувшем году 10–12% от общероссийского объема инвестиций в цифровизацю промышленности пришлось на Петербург.

С точки зрения господдержки цифровизация промышленных предприятий Петербурга реализуется совместно с региональным Фондом развития промышленности. Только в 2022 году он профинансировал 256 проектов промпредприятий на 140 млрд рублей, в том числе средства шли на цифровое перевооружение. Что касается других денежных вливаний, то на территории Северо-Запада финансовый конгломерат «Сбер» курирует диджитализацию 150 проектов (речь идет о разработке приложений, цифровых экосистемах, промышленном интернете вещей, облачных технологиях, ИИ), где 50 проектов приходится на Петербург и Ленобласть. Общий объем контрактов «Сбера» на диджитализацию предприятий Северо-Запада с 2022 года составил свыше 400 млн рублей.

Директор департамента автоматизации производства компании IBS Илья Кулаков отметил два тренда в сфере цифровизации Петербурга, и оба нацелены на импортозамещение. «Первый связан с наличием в Петербурге предприятий кораблестроения, для которых ключевым стало внедрение отечественных систем управления жизненным циклом изделия (PLM, Product Lifecycle Management) в сочетании с системами календарно-сетевого планирования как необходимых элементов построения цифрового двойника производства. Второй тренд — небольшие предприятия сегмента производства товаров народного потребления, в особенности сменившие своего владельца. Основной задачей стал поиск российских аналогов небольших утилит, позволяющих анализировать производственные процессы и повышать их эффективность. Например, системы сегментирования простоев»,— говорит господин Кулаков.

По словам господина Марчела, сегодня «на гребне» цифровой волны города оказались предприятия, стремящиеся внедрить IT в сфере управления корпоративной информацией, цифровому моделированию и оптимизации бизнес-процессов, управлению интеллектуальной собственностью, цифровому управлению логистикой, трансферу технологий. «По этим критериям "цифровой зрелости" в Петербурге можно оценить около 100 системообразующих предприятий»,— подсчитал господин Марчел. Всего в Петербурге работает более 750 крупных и средних промпредприятий.

Цифровые лидеры петербургской промышленности

В этом ряду собеседники BG выделяют следующих игроков. Например, НПО «Аврора» занимает третье место в рейтинге цифровизации предприятий судостроительной промышленности от Минпромторга. Интересно в плане новаций «Северное ПКБ»: оно обладает аппаратно-программным комплексом отладки конструкторских решений с комнатой виртуальной реальности, генерацией 3D-изображений и автоматизированными рабочими местами.

На одном из петербургских предприятий «Росатома» (ООО «Центротех-Инжиниринг») внедрили платформу разработки цифровых двойников от инженерной школы петербургского Политеха. В «Газпром нефти» применяют «умные» методы разработки и добычи. Крупнейший российский производитель энергонасыщенных тракторов АО «Петербургский тракторный завод» в 2022 году запустил производство тракторов серии «Кировец К-7М» с автоматизированным посевным комплексом на базе искусственного интеллекта. Среди робототехнических проектов отмечают обновленное производство готовой еды «Яндекс.Лавки» на улице Комсомола, где в этом году запустят роботизированную фабрику-кухню.

Впрочем, есть в цифровой гонке и отстающие. Так, по словам генерального директора компании «Сател-СПб» Павла Гольдинштейна, в Петербурге есть консервативные отрасли, которые относятся к цифровизации с осторожностью. «Традиционные отрасли промышленности, такие как машиностроение, металлургия и химическая промышленность, обладают долгой историей и традиционными методами производства. Внедрение новых технологий в этих отраслях может потребовать серьезных изменений в производственных процессах и непростых адаптаций»,— указывает эксперт.

«В минувшем году большинство петербургских промышленников не ставили цифровизацию и цифровые решения на первое место. В первую очередь решалась задача перехода с иностранного программного обеспечения на отечественное для сохранения объемов бизнеса. Темпы цифровизации смогли сохранить только те предприятия, которые достаточно давно нацелились на заказную разработку или применение российских продуктов»,— заключает господин Кулаков.

Ольга Головина