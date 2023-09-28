«Будущее за экономикой замкнутого цикла»

В Ленинградской области стартовал проект по раздельному сбору отходов, образующихся у коммерческих образователей — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об особенностях и экономике этого проекта, об уже строящихся и планируемых к реализации комплексах по обработке отходов рассказал корреспонденту Business Guide Вячеславу Калашникову генеральный директор АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» (УК ООЛО) Антон Бучнев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «УК ООЛО» Фото: АО «УК ООЛО»

BUSINESS GUIDE: Недавно стало известно, что компания расширила проект по раздельному сбору отходов (РСО), подключив к нему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Можете подробнее рассказать о новом направлении?

АНТОН БУЧНЕВ: По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в конце 2020 года мы приступили к реализации программы по внедрению раздельного сбора отходов у населения Ленинградской области. Были определены два пилотных района для реализации проекта по РСО: Кингисеппский и Лужский районы. Мы ставили перед собой две цели: с одной стороны, популяризировать раздельный сбор отходов среди жителей, с другой стороны, посчитать себестоимость данного проекта и возможность его реализации самостоятельно или с помощью партнера в лице правительства Ленинградской области. В итоге мы получили положительные отклики и заинтересованность у жителей Кингисеппа, Ивангорода и Луги в проекте РСО. Что касается экономической составляющей, то необходимо отметить, что проведенный уже по итогам трех месяцев анализ показал, что, к сожалению, проект экономически является убыточным из-за значительных затрат на организацию логистики вывоза, в частности значительные транспортные плечи до объектов утилизации ПЭТ и стекла, а также стоимости самих контейнеров для РСО, которые закупила УК ООЛО. При этом с 2022 года резко снизилась закупочная стоимость ПЭТ и стекла. До введения санкционной политики предприниматели активно продавали ПЭТ в Европу, и, чтобы быть конкурентоспособным, цена на ПЭТ на внутреннем рынке была достаточно высокая, поэтому экономически для заготовителей ВМР это было более или менее интересно. Однако после введения санкций со стороны недружественных стран экспорт в Европу вынужденно закрылся. Дополнительно на внутренний рынок стал поступать иранский ПЭТ, который еще больше снизил цены на внутреннем рынке. Для нас стало очевидно еще в первых двух кварталах 2021 года, что мы не можем взять только на себя вопрос финансового обеспечения процесса раздельного сбора отходов на территории Ленинградской области. В областном правительстве согласились с нашими аргументами и при поддержке федерального бюджета в 2021 и 2022 годах выделили субсидии муниципалитетам на закупку контейнеров для раздельного сбора, что повлияло положительно на финансовую модель проекта, частично снизив затраты регионального оператора.

Мы начинали поэтапно, первоначально в 2020 году раздельный сбор был организован только для жителей многоквартирных домов в Кингисеппе и Ивангороде, постепенно распространяли программу и на другие районы Ленобласти, а через год в 2021 году приступили ко второму этапу — стали устанавливать контейнеры в ИЖС.

Подключение к программе РСО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — это третий этап программы, к которому мы подошли в августе 2023 года. В большей степени — эта наша инициатива, поскольку мы понимаем заинтересованность экологически ответственных юридических лиц в раздельном сборе отходов. Однако сразу одномоментно организовать раздельный сбор отходов у всех юридических лиц и ИП на всей территории Ленобласти сегодня невозможно как по экономическим, так и по техническим причинам. К сожалению, не у всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей есть объективное представление об этом процессе: многие считают, что отходы — это золотое дно и, раз мы зарабатываем на ПЭТ и на стекле, продавая его утилизаторам, то это должно быть бесплатно для отходообразователей. Однако данный взгляд не учитывает, во-первых, процент засора в контейнерах (его достаточно много), во-вторых, не учитывает значительных транспортных издержек на вывоз отдельными мусоровозами отдельных фракций ВМР.

К сожалению, то, что мы зарабатываем, не покрывает даже расходов на перевозку, дополнительную сортировку от засора, не говоря уже о накладных расходах. Только наша плата перевозчику за вывоз на порядок больше, чем доход, получаемый нами от реализации ПЭТ и стекла компаниям, которые занимаются утилизацией. И одной из причин являются большие транспортные плечи на доставку сырья компаниям-утилизаторам. На территории Ленинградской области фактически отсутствуют предприятия утилизации ПЭТ и стекла: у нас два-три предприятия по стеклу и столько же по пластику, и все они находятся в пределах 10 км от Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга. Учитывая, что отдельные районы — Подпорожский, Лодейнопольский, Бокситогорский — находятся в 200–300 км от Петербурга, внедрение там программы РСО пока невозможно по экономическим причинам, хотя мы и ищем решение этой проблемы.

Что касается юридических лиц, то мы видим спрос на эту услугу. Как и в целом с программой раздельного сбора, мы так же действуем постепенно: начинаем проект в этом году с пилотных территорий, к которым мы отнесли: город Сосновый Бор, Гатчину, Всеволожск, Мурино, Девяткино, Бугры (в пределах 5 км от этих населенных пунктов). Остальные территории мы будем запускать чуть позже в 2024–2025 годах. Получим опыт реализации на данных пилотных территориях, оценим, как это будет востребовано со стороны юридических лиц. Мы планируем работать со всеми категориями — с промышленными предприятиями, компаниями, СНТ и коттеджными поселками, и у нас уже заключены первые 10 контрактов.

BG: Какие условия компания ставит юрлицам для участия в проекте?

А. Б.: Первое — это расположение юридического лица или индивидуального предпринимателя в тех пилотных территориях, которые я назвал. Второе — у него должен быть месячный объем образования отходов за последний года 25–30 куб. м в месяц. В каких-то отдельных случаях, после рассмотрения заявки от компании, мы можем пойти навстречу и сделать этот порог меньше. Третье условие — самостоятельное приобретение юридическим лицом контейнеров для РСО, как это и предусмотрено законодательством РФ. Четвертое условие для юрлиц — это цена, мы даем скидку 50% от тарифа. Если у нас сегодня тариф 924 рубля, то раздельно собранные отходы по договору с юрлицами мы готовы возить за 50% от тарифа плюс НДС — 555 рублей за кубометр.

BG: Как сейчас выглядит проект по раздельному сбору в области, каких результатов удалось достичь?

А. Б.: В целом по проекту РСО мы в этом году обустроили дополнительно 359 контейнерных площадок в Ленинградской области. Это Волосовский, Лужский, Гатчинский, Всеволожский районы. Если говорить о населенных пунктах, то в основном дополнительные контейнеры для РСО появились в Мурино, Буграх, Девяткино, Сертолово, Кузьмолово, Кудрово, Янино, Энколово, Шлиссельбурге. На сегодняшний день раздельным сбором охвачено уже 15 районов Ленинградской области. Всего баками для сбора пластика оборудовано 1242 контейнерных площадки, на 1245 стоят контейнеры для сбора стекла. Если сравнивать с 2022 годом, когда сбор по фракциям составил 23,6 тыс. куб. м суммарно, то на 1 июля 2023 года региональный оператор уже собрал 14,3 тыс. куб. м, то есть мы видим существенный рост. В общем объеме собираемых отходов доля раздельного сбора пока незначительна, но мы рассчитываем на увеличение.

BG: Учитывая дефицит предприятий, занимающихся переработкой вторсырья, не планируете сами вкладываться в утилизацию?

А. Б.: У нас есть планы по строительству завода по производству пластика из переработанного ПЭТ. Это логичное направление дальнейшего развития: мы уже собираем ПЭТ и дополнительно сможем самостоятельно его утилизировать. Отдельно необходимо отметить, что одна из причин строительства завода по производству пластика — это проблема нехватки мощностей утилизаторов ПЭТ и стекла на территории Ленинградской области. На сегодняшний день мы готовим финансовую модель проекта, считаем потоки ВМР и работаем с ППК «Российский экологический оператор» в этом направлении. Рассчитываем, что нам удастся заручиться их поддержкой и получить федеральное финансирование на строительство завода, как мы ранее это уже сделали применительно к КПО «Кингисепп». Территории, предусмотренные под строительство наших комплексов (КПО «Кингисепп» и КПО «Рахья»), располагают дополнительными площадями, которые мы рассматриваем, в том числе, и для последующего строительства объектов утилизации. Но пока более детально говорить об этом рано.

BG: По вашему мнению, после прошлогоднего падения цен на сырье это направление все еще экономически эффективно?

А. Б.: Цены стабилизировались. Они не растут, к сожалению, но и более серьезного падения цен на ПЭТ и стекло пока не наблюдается. Однако и повышения не прогнозируется: нет предпосылок, за счет чего оно может произойти. Для увеличения спроса на сырье со стороны государства должны быть созданы определенные условия. Например, установленные государством обязательства для производителей тех или иных изделий осуществлять закупку сырья из ВМР в определенном объеме. Это может быть установление определенных квот для заводов, которые производят пленку, на закупку определенного количества ПЭТ у утилизаторов. Это поддержало бы рынок.

BG: Как развиваются проекты компании по строительству мусороперерабатывающих мощностей?

А. Б.: В рамках своей утвержденной инвестиционной программы УК ООЛО реализует два крупных инвестиционных проекта по строительству комплексов по переработке отходов: КПО «Кингисепп» и КПО «Рахья». Суммарно они будут обрабатывать 600 тыс. тонн отходов, образуемых на территории Ленинградской области. Для сравнения, всего по прошлому году на объекты размещения отходов было направлено 706 тыс. тонн отходов от образователей Ленобласти. В этом году будет, по предварительным оценкам, около 730 тыс. тонн.

Первый проект — это комплекс по обработке отходов «Кингисепп». Он будет обслуживать восемь южных районов Ленобласти: Тосненский, Гатчинский, Ломоносовский, Лужский, Волосовский, Сосновый Бор, Сланцевский, Кингисеппский. Общий объем инвестиций в проект составляет 3,6 млрд. рублей, из которых 2,9 млрд — финансовая поддержка из федерального бюджета по сниженной кредитной ставке, а остальное — собственные средства компании. Сегодня у нас активно ведутся строительные работы на площадке. В настоящее время готовность объекта составляет 25%. Планируется, что все строительные работы будут завершены до конца первого квартала 2024 года. Далее — ввод в эксплуатацию и получение лицензии от Росприроднадзора.

Второй наш проект — КПО «Рахья», мощностью 300 тыс. тонн, будет располагаться в Рахьинском городском поселении Ленинградской области на значительном удалении от любых населенных пунктов. Определенная под строительство комплекса территория — это бывшие земли военного карьера, где много лет добывали песок. Земельный участок площадью около 40 га был приобретен в свое время в рамках передачи земель Министерства обороны муниципалам. У нас полностью готова вся проектная документация, мы прошли общественные слушания, на сегодняшний день передали документы на государственную экологическую экспертизу в Росприроднадзор. Планируемый и ожидаемый срок положительного заключения — ноябрь 2023 года. После этого проектная документация будет направлена в Главгосэкспертизу. Данный проект также предполагается реализовывать при финансовой поддержке Российской Федерации, без участия средств бюджета Ленинградской области. Сейчас мы находимся в стадии окончательного согласования документов с ППК «РЭО» по поддержке данного проекта, ориентировочный объем инвестиций составит около 5 млрд рублей. Мы планируем завершить строительство КПО «Рахья» примерно во втором-третьем квартале 2025 года.