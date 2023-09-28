Женская доля набирает авторитет

Гендерное неравенство способно проявляться во множестве форм, но в первую очередь — в разнице оплаты труда. И хотя этот показатель неуклонно снижается, разрыв все же сохраняется. У предпринимательниц вопрос вознаграждения стоит не так остро, но и они сталкиваются с «гендерным пренебрежением». Впрочем, с каждым годом ситуация меняется в лучшую сторону, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если пару десятков лет назад прослеживалось четкое гендерное деление между профессиями, то сегодня оно все больше размывается как на международном уровне, так и на российском рынке труда

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Если пару десятков лет назад прослеживалось четкое гендерное деление между профессиями, то сегодня оно все больше размывается как на международном уровне, так и на российском рынке труда

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В начале года в Государственной думе РФ проходил круглый стол, посвященный гендерным вопросам, обсуждение касалась женщин, работающих на производствах. Первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина сообщила, что зарплатный разрыв между мужчинами и женщинами достигает 28%. Исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подтверждает приведенные данные. Аналитики уточняют, что в среднем женщины получают на 15–20 тыс. рублей меньше и ситуация не меняется последние несколько лет. Однако если брать ретроспективу в несколько десятилетий, то картина получается не такая мрачная.

«Если пару десятков лет назад прослеживалось четкое гендерное деление между профессиями, сегодня оно все больше размывается как на международном уровне, так и на российском рынке труда. Работодатели ориентируются в первую очередь на навыки и компетенции сотрудника при выстраивании команды. В условиях меняющегося рынка компании могут оставаться стабильными, только освободившись от предрассудков и стереотипов, создав коллектив, в котором у всех равные возможности для карьерного роста»,— считает директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Место имеет значение

Изучая проблематику гендерных отношений, аналитики FinExpertiza пришли к выводу, что разрыв в оплате труда разнится и от конкретного взятого региона. Например, малозаметны различия зарплат на крупных и средних предприятиях Северного Кавказа, здесь женщины получают от 7 до 10% меньше мужчин. Небольшой разрыв в зарплатах в «небогатых» регионах, где доминирует доля бюджетного сектора. На другом полюсе — регионы Севера: в зависимости от места здесь разница в зарплатах колеблется от 50 до 100%.

Отраслевой срез демонстрирует наименьшее различие в зарплатах в ЖКХ и образовании, где доля женщин доминирует. Однако выводы экспертов свидетельствуют о наличии существенной разницы в зарплатах в сферах культурно-спортивных мероприятий, юриспруденции, консалтинге, технических профессиях и менеджменте: там, где не требуется грубая физическая сила.

Однако это не означает, что женщины безропотно соглашаются на меньшую зарплату. Аналитики Superjob выяснили зарплатные ожидания женщин: в двух столицах в ряде сфер экономики они даже больше, чем у мужчин. В частности, это касается экономистов, финансистов, руководителей направлений, топ-менеджеров. Если брать общую статистику, то в Петербурге женщины согласны получать на 10–15 тыс. рублей меньше, чем мужчины.

По словам господина Пучкова, во многих компаниях женщины и мужчины уже одинаково успешно занимают руководящие и топ-менеджерские позиции. «Достижения в карьере или бизнесе всегда очень индивидуальны и зависят от профессиональных качеств, навыков и упорства. Сегодня работодатели выделяют именно эти факторы и вклад в работу компании как при формировании фонда оплаты труда текущих сотрудников, так и во время выделения бюджета на зарплатную вилку при поиске кандидатов,— говорит эксперт.— Персонализированный подход к работе с сотрудниками сегодня играет важную роль. Поэтому тяжело выделить качества, присущие женщинам, или отрасли, которые подходят им больше, чем мужчинам».

В Superjob также считают, что работодатели уходят от гендерных стереотипов: негласные запреты на трудоустройство женщин встречаются реже. Компания опросила 1600 респондентов и выяснила, что только пятая часть встречалась с работодателями, которые обращали внимание на гендер и семейное положение кандидата. Стоит отметить, что вопрос семейного положения при приеме на работу касается не только женщин, но и мужчин. Однако начиная с ковидного 2019 года социальный статус кандидатов все меньше стал заботить работодателей.

На личном примере

Учредитель логистической группы компаний Bona Fide Group Ольга Нестерова много лет работает в области таможенного оформления и международной логистики. Она начинала с должности секретаря и поднялась по карьерной лестнице до руководителя международной компании, после чего создала собственный бизнес. По ее словам, женщину-предпринимателя воспринимают негативно не только мужчины, но и некоторые женщины. «Сейчас, когда я руководитель, такие проявления встречаются реже. Однако мужчине верят априори, а женщине постоянно надо подтверждать репутацию»,— сокрушается госпожа Нестерова.

По словам собеседницы, наиболее распространенная проблема — «стеклянный потолок» (явление, при котором женщины сталкиваются с невыраженным барьером, препятствующим занимать руководящие должности и играть ключевые роли). Главный гендерный стереотип: мужчина — это лидер, способный принимать важные решения и нести ответственность.

«Недостаток поддержки и наставничества — не менее важный из ограничивающих моментов. Для полноценного развития человеку нужны менторы, которые помогут реализовать теоретические знания, полученные при обучении. Во многих компаниях на женщин смотрят как на хороших исполнителей, ограничивая доступ к знаниям, умениям и навыкам»,— резюмирует собеседница издания.

О том, что гендерное неравенство в России остается, говорит и руководитель сети салонов «Лаки Лайк», омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Ляля Садыкова. Однако она верит, что это вопрос разрешится сам собой, уже в скором времени. «Любые стереотипы и шаблонное мышление мешают бизнесу. Однако те, кто мыслит шаблонно, всегда остаются позади»,— добавляет госпожа Садыкова.

На волне активности

Комитет по развитию женского предпринимательства общественного объединения «Опора России» с 2015 года публикует индекс предпринимательской активности женщин (Women Business Index). Рейтинг демонстрирует уровень благоприятствования деловой и социальной среды для развития женского предпринимательства в стране. Индекс строится на основе опросов женщин, занятых в бизнесе и работающих по найму. В этом году индекс поднялся на рекордный уровень — до значения 73,5. Для сравнения, в 2015 году это показатель находился на уровне 55,9.

В исследовании делается вывод, что больше половины женщин, не имеющих своего бизнеса, отметили улучшение отношения общества к женщине в бизнесе. Однако почти две трети респондентов признались, что не могут открыть свой бизнес из-за нехватки знаний, опыта, и неуверенности в собственных силах.

Федор Резкин