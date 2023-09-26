«Человек, работающий в медицине, должен быть созидателем»

Клуб КубА и ИД «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 21 сентября провели очередной бизнес-завтрак. Спикер мероприятия, консультант по развитию медицинского бизнеса, учредитель и генеральный директор глазной клиники «ФАКТ» Ольга Григорьева рассказала о том, как пришла в медицинский бизнес, почему открыла клинику в курортном городе, как подбирает персонал и в чем видит свою миссию.

Спикер бизнес-завтрака, консультант по развитию медицинского бизнеса, учредитель и гендиректор глазной клиники «ФАКТ» Ольга Григорьева

Фото: Софья Пшеничная

Ольга Григорьева по первому образованию экономист. Долгое время работала финансовым директором в крупном холдинге. Но в определенный момент поняла, что ее компетенции выходят уже далеко за рамки финансиста. Захотелось реализации в более масштабных направлениях. В 2010 году ее пригласили в качестве генерального директора в клинику «Три-З». С тех пор она поняла, что медицина — это ее любовь навсегда. Сегодня Ольга Григорьева — один из самых востребованных менеджеров в области медицины в стране. Руководит офтальмологической клиникой, открытой с нуля в Кавказских Минеральных Водах — в городе Пятигорске.

На вопрос, почему новая клиника была открыта именно в этом городе, эксперт ответила, что решение ей подсказал рынок. Пятигорск — центр Кавминовод, куда едут люди со всех Северо-Кавказских республик. А значит, будет быстрый взлет. И не ошиблась. По ее словам, планы, которые были поставлены перед клиникой изначально, перевыполняются.

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Фото: Софья Пшеничная

Как считает спикер, офтальмологическое направление в частной медицине лучше развивать отдельно. В нашей стране так сложилось исторически, что внутри многопрофильных клиник офтальмология, как и стоматология, развивается не очень хорошо. Даже слияний и поглощений в этих сегментах происходит крайне мало.

По словам Ольги Григорьевой, в своей клинике она очень много работает с персоналом и много времени уделяет HR-практикам. «На первом месте должен быть пациент, далее персонал, и только потом собственники. Бизнес я выстраиваю именно так. Сотрудников всегда прошу относиться к пациентам как к родным людям»,— прокомментировала спикер.

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Фото: Софья Пшеничная

Как считает Ольга Григорьева, в частной клинике должен быть определенный стандарт обслуживания. Если по стандарту обязательно, например, МРТ, то его обязательно нужно сделать. При этом не должно быть навязывания услуг. Информированность пациентов в последние годы стала значительно выше, и люди уже понимают, когда лист назначений тех или иных обследований выходит далеко за рамки необходимого. Безусловно, такая работа не может быть на долгую перспективу.

«Медицинский бизнес — это прежде всего грамотный персонал и качественное оборудование. Хороший профессионал не придет работать на плохое оборудование»,— уверена Ольга Григорьева.

Александр Полиди — экономист, профессор, сооснователь КубА клуба, Ольга Григорьева — учредитель и генеральный директор глазной клиники «ФАКТ», Алексей Пшеничный — сооснователь КубА Клуба, основатель компании «Высшая Лига»

Фото: Софья Пшеничная

По мнению спикера, профессиональных врачей нужно привлекать не только высокой зарплатой, но и нечто большим. Должна быть вовлеченность, эмпатия, любовь к пациенту. Прежде чем взять на работу конкретного специалиста в свою клинику, Ольга Григорьева проводит большой сбор информации о нем и только потом принимает решение.

«Человек, работающий в медицине, должен быть по своей натуре созидателем. Управляя офтальмологической клиникой, я реализовываю свою миссию — делаю людям добро»,— сказала Ольга Григорьева, отвечая на вопросы резидентов и гостей клуба.

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