Белгородэнерго увеличит мощность Алексеевского соевого комбината

Филиал «Россети Центр» – «Белгородэнерго» завершает работы по выделению дополнительных 2000 кВт мощности Алексеевскому соевому комбинату по переработке масличных культур. Максимальная присоединенная мощность предприятия составит 4 МВт.

Фото: Белгородэнерго

Увеличение мощности потребовалось комбинату после реконструкции и модернизации, которая предусматривает увеличение объемов переработки сои до 2,5 тыс. тонн в сутки. Ключевыми объектами потребления станут высокотехнологичное энергоемкое оборудование и сопутствующая инфраструктура.

Специалисты Белгородэнерго реконструировали оборудование на основном центре питания, построили два километра воздушных и кабельных линий электропередачи, а для повышения надежности электроснабжения установили три реклоузера и пять разъединителей – интеллектуальных коммутационных аппаратов, мгновенно секционирующих сеть с перераспределением нагрузки между линиями электропередачи. Все работы выполнили с опережением графика, обеспечив заводу возможность для подключения к сетям.

«Агропромышленный комплекс региона даже на фоне сложностей развивается, активно решая вопросы импортозамещения. Это стратегически важный сектор экономики, поэтому мы обязаны обеспечить его стабильную работу. Технологическое присоединение этого и подобных объектов стараемся выполнять четко в срок или даже с опережением графика», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.