«Т Плюс» начала отопительный сезон в Чайковском городском округе

Чайковские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» с 26 сентября приступили к отопительному сезону 2023-2024 в городе Чайковский, посёлках Прикамский и Марковский. Соответствующее постановление № 936 от 20.09.2023 выпустила администрация Чайковского городского округа. В настоящее время энергокомпания начала перевод тепловых сетей в зимний режим работы.

Всего энергетикам «Т Плюс» предстоит подключить к отоплению 74 социальных объекта: детские сады, школы, больницы и поликлиники; 41 здание вузов, лицеев и колледжей, 1 дом культуры. Также тепло поступит жителям 521 многоквартирного дома.

В ходе межотопительного периода энергетики «Т Плюс» выполнили профилактику 242 км теплопроводов в городе Чайковский, посёлках Прикамский и Марковский. Проверено оборудование ТЭЦ и котельных. Обновлено 2 км трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Проведен ремонт основного и вспомогательного оборудования на насосных станциях и павильонах теплосетей. Эти меры позволят стабильно обеспечивать горожан теплом и горячей водой будущей зимой.

В начале 2023 года Чайковские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» заключили концессионное соглашение с администрацией Чайковского городского округа. Документ действует до 31 декабря 2040 года. По соглашению, энергокомпания планирует провести замену 21 километра тепловых сетей и построит современную газовую котельную в посёлке Прикамский.

Также ПАО «Т Плюс» дополнительно вложит в развитие чайковской тепловой инфраструктуры свыше 900 млн рублей после перехода в ценовую зону теплоснабжения. Большая часть средств будет направлена на модернизацию тепловых сетей.

Пермский филиал «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края – Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в поселке Марковский. В состав филиала входит 7 теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1 204,9 МВт, тепловая мощность – 5187,24 Гкал/ч. Справка Т Плюс Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих от компании платежные документы, - около 7 млн, количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, - около 180 тысяч. Всего в зонах обслуживания «Т Плюс» проживает около 16 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, более 400 котельных и свыше 21 700 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность – 51,4 тыс. Гкал/ч

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»