Сотрудники «Биннофарм Групп» – победители Pharma Leadership Awards®

По результатам голосования профессионального сообщества сразу четыре сотрудника ведущей российской фармацевтической компании «Биннофарм Групп» стали победителями премии Pharma Leadership Awards® 2023, которая вручается за достижения в фармацевтическом менеджменте.



Сотрудники «Биннофарм Групп» одержали победу в номинациях LEGAL, E-COM, Product marketing OTC и Product marketing RX. Всего номинантами премии стали 657 специалистов, в голосовании приняли участие более 2 000 человек.

Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп»:

«Поздравляю коллег с заслуженными наградами. Очень приятно, что работу наших сотрудников так высоко оценили именно представители фармацевтического сообщества, то есть специалисты, которые хорошо знают особенности отрасли. Благодарю коллег за высокие достижения и желаю не останавливаться на достигнутом! Развитие человеческого капитала – основной принцип «Биннофарм Групп». Нам удается не только привлекать в компанию лучших специалистов, но и растить таланты внутри компании. Уверена, что впереди нас ждут еще много побед».

Ежегодная премия Pharma Leadership Awards® проводится с 2020 года. Членом жюри может стать любой действующий сотрудник фармацевтической компании. На этапе голосования участники предлагают своих претендентов на победу в одной из 30 номинаций. За все время проведения премии в голосовании приняли участие более 5 000 сотрудников фармкомпаний, а на победу претендовали более 1 500 лидеров отрасли.

ООО «Биннофарм Групп»