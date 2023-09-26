Ярославское «ПАТП-1» выплатило полмиллиона за ДТП с автобусом

Судебные приставы заставили АО «ПАТП № 1 города Ярославля» выплатить 560 тыс. руб. мужчине, автомобиль которого пострадал в результате ДТП с автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В пресс-службе ведомства рассказали, что водитель предприятия стал виновником ДТП, в котором пострадал легковой автомобиль с прицепом. В досудебном порядке автотранспортное предприятие не захотело выплачивать владельцу пострадавшего автомобиля ущерб, поэтому материальную компенсацию взыскали через суд.

«По результатам рассмотрения дела, суд обязал автотранспортное предприятие выплатить мужчине 560 тыс. руб. Судебные приставы отделения по Фрунзенскому и Красноперекопскому районам возбудили исполнительное производство в отношении предприятия и применили ограничительные меры в виде запрета на регистрационные действия в отношении транспортных средств»,— говорится в сообщении УФССП.

После предупреждений судебных приставов «ПАТП-1» выплатило полмиллиона ущерба.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 1 апреля «ПАТП-1» перестало обслуживать 23 автобусных маршрута в Ярославле. Предприятие оказывает услуги заказных перевозок, для которых используется 28 автобусов. «ПАТП-1» хотят присоединить к АО «Яргорэлектротранс» к январю 2024 года.

Алла Чижова