Бастрыкин поручил проверить содержание памятника героям войны в Сочи

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по ситуации с ненадлежащим содержанием мемориального комплекса, посвященного бойцам-сочинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает информационный центр СК России.

О неподобающем уходе за памятником сообщила жительница Сочи. Она пожаловалась, что из-за отсутствия в указанном районе благоустроенных мест для прогулок и отдыха местные жители выгуливают собак на территории братской могилы.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову провести процессуальную проверку по указанным доводам и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.

Георгий Ефименко

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram