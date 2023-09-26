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Коммерсантъ FM
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Аксенов заявил о спекулятивном росте цен на продукты в Крыму

Повышение цен на продукты питания в Крыму, в частности на мясо кур, носит спекулятивный характер, заявил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, правительство республики мониторит цены в основных торговых сетях полуострова.

«Считаю, что повышение цены носит по большей части спекулятивный характер. В связи с этим председатель совета министров Республики Крым Юрий Михайлович Гоцанюк выехал с проверкой торговых сетей. В свою очередь, министерство промышленной политики РК в ближайшее время проведет анализ деятельности товаропроизводителей и поставщиков, замеченных в необъективном повышении цены на продукты питания»,— написал госполин Аксенов в своем Telegram-канале.

Напомним, в условиях дефицита на полуострове продолжают расти цены на топливо. В частности, средняя стоимость бензина АИ-95 на заправках полуострова достигла более 62 руб. за литр, дизельного топлива — более 79 руб. Этим в торговых сетях объясняют рост цен на продукты.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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