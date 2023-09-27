КНАУФ и его партнеры высадят деревья в пригороде Челябинска

29 сентября в микрорайоне «Белый хутор» в поселке Западный (Сосновский район) пройдет мероприятие по посадке деревьев в рамках проекта «Круг дружбы». Организаторами этой социальной инициативы выступили компания КНАУФ и Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций при информационной поддержке «Коммерсантъ Южный Урал».



«Мы внесем свой вклад в улучшение общественной территории вместе с нашими партнерами, коллегами и покупателями. Это соответствует миссии нашей компании — создавать надежные, безопасные для здоровья и комфортные для жизни пространства»,— отметил директор Уральской сбытовой дирекции ООО «КНАУФ Гипс» Игорь Третьяков.

Мероприятия по озеленению компания проводит в разных регионах страны в период с сентября по ноябрь. Они соответствуют ее комплексному социально ответственному подходу. Так, в прошлом году КНАУФ передала часть средств, собранных от продажи ее продукции, фонду «Старость в радость», который занимается помощью инвалидам и пожилым людям в трудной жизненной ситуации. Вместе с этой некоммерческой организацией компания отремонтировала несколько домов для престарелых по всей стране.

Экологическая ответственность в деятельности компании КНАУФ всегда играла большую роль. Уважительное отношение к природе закреплено в генетическом коде компании: она выросла из мечты ее основателей производить стройматериалы из природного гипса для создания пространств, комфортных для человека. Этот материал может перерабатываться бесконечное число раз, а после его добычи КНАУФ проводит рекультивацию отработанных карьеров.

Экологичные строительные материалы – важная часть городского комфорта. Проект КНАУФ связан с самой популярной на российском рынке гипсовой штукатурной смесью «Ротбанд». Часть средств от продажи этой продукции направляется на программу озеленения территорий. Поэтому участником экологической инициативы является каждый, кто купил универсальную гипсовую штукатурку «Ротбанд» в крафтовом мешке с круглой зеленой наклейкой в период с 1 мая.

В Челябинске КНАУФ реализует проект со строительной компанией – ЮУ КЖСИ, которая также является социально ответственным девелопером. Совместная инициатива соответствует идее, что, объединив усилия, производители строительных материалов, застройщики, а также управляющие компании и другие участники рынка смогут еще более эффективно улучшать качество жизни людей на всех этапах — от удобства выбора квартиры до пользования расположенными поблизости социальными объектами.

«Мы хотим показать, что современный бизнес – это не только про зарабатывание денег, но и про улучшение качества жизни. Имея возможность помогать, необходимо пользоваться этой возможностью в полной мере. Я уверен, что партнеры, которые приняли участие в нашем проекте, также разделяют эту идею»,— говорит генеральный директор ЮУ КЖСИ Владимир Атаманченко.

Мероприятие состоится в пятницу, 29 сентября, на большом круге Аллеи соседей микрорайона «Белый хутор» (поселок Западный). Начало – в 15:00.

ООО «КНАУФ ГИПС»