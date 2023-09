Клише на службе человечности

Австралийская певица Кайли Миноуг впервые вышла на сцену больше 35 лет назад и доказала принадлежность к числу мировых суперзвезд в 1980-е, 1990-е, 2000-е, 2010-е, а теперь и в 2020-е. Ее новый альбом «Tension» («Напряжение») использует достижения всех пяти десятилетий и именно поэтому встречен восторгами публики и критиков, считает Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на образ конфетной блондинки, новому альбому 55-летней Миноуг присуще искреннее человеческое измерение

Фото: Cameron Smith / Getty Images Несмотря на образ конфетной блондинки, новому альбому 55-летней Миноуг присуще искреннее человеческое измерение

Фото: Cameron Smith / Getty Images

Успех сингла Кайли Миноуг «Padam Padam», вышедшего в июне 2023 года, стал подтверждением феноменального статуса Кайли Миноуг в популярной музыке. Белая певица, чья песня впервые оказалась на первом месте в английских чартах в 1987 году, в итоге добралась с «Padam Padam» до восьмого места в главном чарте британских синглов, до пятого — в танцевальном, а до первого — только в чарте UK Indie.

Если звучание «Padam Padam» описывали как «гипнотическое электро» с элементами темного синти-попа, «вдохновленными Восточной Европой», то другой сингл, который предшествовал выходу альбома «Tension»,— «10 Out Of Ten» — был больше похож на привычный английский поп 1980-х, важной составляющей которого был рассудительный мужской голос, напоминающий Нила Теннанта из Pet Shop Boys (и это при том, что голландский диджей Оливер Хелденс, отвечавший за звук в «10 Out Of Ten», 80-е не застал).

Третий сингл, «Tension», создан командой продюсеров, в которую вместе с Кайли Миноуг вошли англичане Бифф Станнард, Дак Блэкуэлл, Джон Грин и Камилла Перселл. Собственно, за исключением «Padam Padam» и «10 Out Of Ten», эти музыканты написали практически весь корпус музыки, вошедшей в альбом «Tension». Заглавная песня диска вдохновлена хаус-музыкой 1990-х. Это касается прежде всего главного клавишного хода. Остальное — прямолинейный и безошибочный набор клише танцевальной поп-музыки, в которых тоненький пионерский голосок 55-летней Миноуг, иногда обработанный вокодером, чувствует себя привычно комфортно.

По мнению большинства комментаторов, в альбоме «Tension» Кайли Миноуг отошла от стилистики предыдущего альбома «Disco» (2020). Отошла, но недалеко. Просто если в треке «Hold On Tonight» команда продюсеров придает диско рейвовый масштаб более поздних эпох, а в «You Still Get Me High» вспоминает, под что танцевали в 1980-е, то в «Hands» звучит намек на ранний рэп, а в «Things We Do For Love» слышна мелодика ABBA. Верность Кайли Миноуг радиоформатной поп-музыке 1980-х лучше всего слышна в песне «Green Light» — в ее аранжировке появляется его величество саксофон.

Несмотря на образ конфетной блондинки, который был для Кайли Миноуг характерен всегда, кроме, пожалуй, короткого периода заигрывания с инди в середине 1990-х, в новом альбоме ей присуще искреннее человеческое измерение, и ему она тоже не изменяет долгие годы. Если окинуть взглядом почти сорок лет карьеры певицы, то выяснится, что она никогда не пыталась казаться лучше, чем есть на самом деле. Возраст свой она не скрывает, скорее гордится им, продолжая свои безумные танцы на сцене и в клипах. И свои недуги она тоже не прятала, напротив, ставила их на службу и собственной карьере, и своей публике. Считается, что благодаря ее откровениям о борьбе с раком груди женщины стали чаще проходить обследования у онкологов.

Несмотря на то что альбом «Tension» вызывает ощущение чего-то уже однажды слышанного, Кайли Миноуг не пытается выдать свои песни за артистические открытия. Дискотека — место, в котором лучше ничего не менять без надобности, потому что то, что есть, и так хорошо работает. Однако в клипах, лирик-видео и визуалайзерах, иллюстрирующих музыку с альбома, время от времени все же мелькает тема подведения итогов, пусть и предварительных. Среди череды эффектных платьев, в блеске мишуры, в мелькании светомузыки проскакивает взгляд женщины, уставшей не столько танцевать, сколько удивлять и соревноваться. В этом смысле микробюджетное видео на песню «You Still Get Me High» очень странно и в то же время логично. В самой песне медленный запев сменяется динамичной частью, но Кайли все так же сидит на гостиничной койке, не срываясь в танец. Ей достаточно быть в этот момент наедине с собой и петь, словно никто не видит и не слышит.

Эссенция поп-музыки, найденная английскими музыкантами в 1980-е, до сих пор питает музыкальный рынок. В прошлом году альбомами-прорывами отметились Soft Cell и Duran Duran, в нынешнем выпустили свой долгожданный диск Depeche Mode, а Pet Shop Boys отправились в тур. Фанаты The Cure ждут давно обещанную новую пластинку своих кумиров, а тем временем Duran Duran набрали новых песен еще на целый альбом. Оперируя исключительно испытанными, хорошо знакомыми публике средствами, артисты великой эпохи в эпоху тиктока остаются в высшей лиге. Возможно, дело все в том же ощущении музыки, сделанной живыми людьми, которое транслируют их новые песни. У молодежи его встретишь реже.